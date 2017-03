Android O zal deze herfst worden uitgerold. Aangezien de nieuwe versie van het besturingssysteem komt met een hoop nieuwe functies, heeft Google het al beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. De Android O-preview bevat nog steeds verschillende bugs en is slechts beschikbaar voor Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel X en Pixel XL. Je kan de preview gebruiken om je apps compatibel te maken met Android O en om een eerste glimp van de nieuwe functies op te vangen.

Snooze

Een eerste nieuwigheid dat je kan ontdekken in Android is het notificatiesysteem. Tot nu toe kon je notificaties enkel uit het zicht krijgen door ze volledig te wissen. In Android O zal je echter een snoozeknop zijn. Je kan notificaties 15 minuten, 30 minuten of een uur onzichtbaar maken. Hierna zullen ze weer verschijnen, waardoor je niet vergeet om op de berichten te reageren.

Behalve notificaties snoozen, kan je eveneens per app kiezen welke berichten je te zien krijgt. Bij oudere versies van Android kan je enkel kiezen of je meldingen van apps wel of niet te zien krijgt. Vanaf Android O zal je per app kunnen aangeven welke notificaties je interessant vindt. Bij een nieuwsapp kan je bijvoorbeeld instellen dat je notificaties te zien krijgt over technologienieuws, maar geen meldingen krijgt over de uitlatingen van BV’s.

Verder zal je merken dat de appicoontjes veranderd zijn. Google houdt vast aan cirkelvormige icoontjes, terwijl andere fabrikanten vierkanten of iets tussenin gebruiken. Aangezien ontwikkelaars een icoon kiezen voor een bepaalde vormfactor zien ze er niet altijd even goed uit. Om dit probleem van de baan te helpen, heeft Google adaptieve icoontjes gemaakt. Ontwikkelaars kunnen aangeven hoe het icoon van hun app eruit moet zien, waarna Android de tekening automatisch aanpast aan de vormfactor die op je smartphone wordt gebruikt.

Picture-in-picture

Een verandering die je momenteel nog niet kan bewonderen is picture-in-picture. Google voegde deze functie al toe aan Android Nougat, maar maakte PiP enkel beschikbaar voor Android TV. Nu zal de functie voor alle smartphones en tablets beschikbaar zijn. Je zal een video kunnen verkleinen, waarna je andere taken kan uitvoeren op je smartphone, terwijl het filmpje in een klein venster zal blijven lopen.

Appontwikkelaars moeten hun software compatibel maken met de functie, waardoor je PiP momenteel nog niet kan uittesten. Zelfs YouTube ondersteunt de functie nog niet. Hierdoor kunnen we enkel op het woord van Google afgaan om te bepalen hoe Picture-in-Picture zal werken.

Autofill

Een andere functie die je nog niet kan uittesten in de preview is autofill. Niemand vindt het leuk om meermaals een wachtwoord handmatig te moeten intypen, vandaar dat er apps bestaan om dit proces te vereenvoudigen. Deze software maakt gebruik van de toegankelijkheidmogelijkheden van je smartphone en werken verre van perfect.

In Android O voegt Google een autofill-API toe. Apps kunnen zich registreren bij het systeem als een aanbieder van autofill-diensten. Hierna kan je in de instellingen een autofill-app kiezen die over het gehele systeem zal werken, waarna de app de mogelijkheid krijgt om op een veilige manier data zoals paswoorden te bewaren. Ontwikkelaars moeten ondersteuning voor de API toevoegen, waardoor je de functie momenteel nog niet in actie kan bewonderen.

Achtergrondlimieten

Behalve voor nieuwe functies zorgt Google eveneens voor prestatieverbeteringen. Achtergrondprocessen worden momenteel beperkt in hun doen en laten door doze-mode, dat in Android 7.0 werd verbeterd. In Android O voegt Google hier achtergrondlimieten aan toe. Apps zullen automatisch limieten worden opgelegd wanneer ze op de achtergrond werken. Hierdoor hebben de apps een kleinere impact op de autonomie van je smartphone wanneer ze op de achtergrond blijven draaien.

Neighbor Awareness

Verder voegt Google enkele kleinere functies toe aan Android O, waarvan Neighbor Awareness Networking (NAN) het interessantste is. Deze functie is een implementatie van de WiFi Aware-standaard en laat toestellen toe om elkaar automatisch te vinden en met elkaar te verbinden zonder een access point. Hierdoor kan je snel data met elkaar uitwisselen.

Ook het kleurenbereik is door Google verbeterd, met ondersteuning oor onder andere AdobeRGB, Pro Photo RGB en DCI-P3. Verder zal AAudio ervoor zorgen dat je van audio kan genieten met weinig vertraging en voegt Google de ondersteuning van fonts toe aan zijn besturingssysteem.