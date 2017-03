De volgende versie van iOS zou wel eens het einde kunnen betekenen voor 187.000 apps die momenteel verkrijgbaar zijn in de App Store. Apple zou namelijk de ondersteuning van 32-bitapplicaties voorgoed stopzetten, waardoor een hoop programma’s in de problemen komen. Uit cijfers van Sensor Tower blijkt dat zo’n acht procent van de apps in de store nog steeds niet de overstap naar 64-bit hebben gemaakt.

Snellere technologie

De stopzetting van 32-bitondersteuning komt niet geheel als een verrassing. Apple stapte de 64-bitwereld binnen met de iPhone 5s die al in 2013 werd gelanceerd. De 64-bitchip die in deze iPhone werd gebruikt, was dubbel zo snel als de chips die voorheen werden gebruikt. 64-bitapps werden dankzij de verbeterde technologie 25 procent sneller.

Apple waarschuwt gebruikers al enige tijd dat 32-bitapps hun iPhone kunnen vertragen. Met de bèta van iOS 10.3 is deze waarschuwing dringender geworden. “Deze app zal niet werken met toekomstige versies van iOS. De ontwikkelaars van de app moet updaten om de compatibiliteit van de app te verbeteren,” schrijft Apple in een bericht.

Nieuwe tijden

Met deze boodschap lijkt Apple te insinueren dat iOS 11 het einde betekent voor het 32-bittijdperk. Sensor Tower spreekt over 187.000 apps die hierdoor niet langer compatibel zullen zijn, maar dit cijfer zal in de praktijk hoger liggen. Sensor Tower heeft immers enkel rekening gehouden met applicaties die sinds de uitrol van de iPhone 5s niet zijn geüpdatet naar 64-bit. Apps die later zijn uitgerold en slechts 32-bit ondersteunen, zijn hierdoor niet mee in rekening gebracht.

Dat Apple bijna 200.000 apps zonder pardon van zijn App Store zal zwieren, lijkt erg drastisch. Het is echter de enige manier voor het bedrijf om zijn App Store kwaliteitsvol te houden. Bovendien is het niet de eerste keer dat een hoop applicaties door Apple worden verwijderd. In september trok het bedrijf een streep door zo’n 47.300 apps, doordat ze niet voldeden aan de nieuwe voorwaarden die door Apple werden uitgerold.

Meer informatie over wat wel en niet ondersteund zal zijn in iOS 11 wordt in juni verwacht. Apple zal zijn nieuwe besturingssysteem dan onthullen tijdens het Worldwide Developers Conference.