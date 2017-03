Samsung heeft Bixby officieel aangekondigd. Deze digitale assistent zal worden geïntroduceerd op de Galaxy S8 en werd ontwikkeld door Viv Labs. Dat bedrijf werd opgericht door de makers van Siri en kwam eind vorig jaar in handen van Samsung. Bixby zou meer mogelijkheden te bieden hebben dan bestaande assistenten, waardoor de digitale assistent voor een diepere ervaring kan zorgen.

Wanneer een applicatie Bixby ondersteunt, zal de digitale assistent bij bijna alle taken van de app kunnen helpen. Volgens Samsung is dit een verbetering ten opzichte van andere digitale assistenten; deze zouden slechts een beperkt aantal taken van een applicatie kunnen overnemen. “Dit verwart de gebruikers over wat wel en niet werkt met stemcommando’s,” aldus Samsung.

Verder is Bixby zich bewust van de context waarin hij werkt. De digitale assistent laat gebruikers toe om zonder onderbrekingen te werken aan hun huidige taak en weet in welke staat de applicatie zich bevindt. Bovendien kan je zelf kiezen wanneer je de digitale assistent met je stem aanspreekt, of via het aanraakscherm.

Ten slotte is Bixby verstandig genoeg om commando’s te bergrijpen met onvoldoende informatie. Veel mensen hebben immers moeite om alle stemcommando’s correct te onthouden die hun digitale assistent ondersteunt. Wanneer je een commando niet volledig correct hebt uitgesproken, zal Bixby zijn best doen om de taak alsnog correct uit te voeren. Ook zal de digitale assistent om meer informatie vragen, indien je een belangrijk stukje info bent vergeten te melden.