In New Delhi stelde Qualcomm zijn nieuwe 205-chipset voor. Het platform gaat dienen om 4G-verbindingen naar zogenaamde ‘feature phones’ te brengen. Dat zijn mobiele telefoons die er uitzien als de oude, domme gsm’s van vroeger, maar die toch nog enige slimme mogelijkheden hebben. Het gaat dan om de integratie van een webbrowser of een app als Whatsapp.

Met de nieuwe 205-chips wordt het mogelijk om te verbinden met 2G-, 3G- en 4G-netwerken. Videobellen en bellen over een internetverbinding wordt daardoor mogelijk dankzij de maximale verbindingssnelheid tot 150 Mbps. De chips ondersteunen eveneens camera’s tot 3 megapixels langs de voor- en achterkant en kunnen video’s streamen. Daarnaast krijgt de 205-chip een dual-core 1,1 GHz-processor mee, de Adreno GPU en ondersteuning voor een dubbele simkaart.

Ideaal compromis

Het platform is voornamelijk bedoeld voor groeimarkten, zoals India. Daar kunnen veel mensen geen smartphones betalen, of ze zijn daar simpelweg niet praktisch. In vele gebieden beschikken boeren bijvoorbeeld niet over de mogelijkheid om een toestel elke dag op te laden. Feature phones beschikken traditiegetrouw over uitstekende batterijen; de 205-chips zouden batterijprestaties nog verbeteren.

Feature phones maken ook bij ons weer opgang. De Nokia 3310 die vorige maand werd geherlanceerd door het nieuwe Nokia kreeg bijvoorbeeld ontzettend veel aandacht. Meer en meer mensen willen af van hun slimme toestellen om het leven weer wat simpeler te maken. De nieuwe chips, die vanaf volgend kwartaal in toestellen zullen verschijnen, kunnen dan een ideaal compromis betekenen.