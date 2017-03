Microsoft is begonnen met het blokkeren van updates voor Windows 7 en 8.1 op systemen met de nieuwste generatie processors van Intel, AMD en Qualcomm. Dat schrijft ZDNet.com en blijkt ook uit een artikel dat de reus uit Redmond op zijn ondersteuningswebsite publiceerde.

Het artikel is van toepassing op gebruikers die Windows-updates proberen uit te voeren, maar de foutmelding gepresenteerd krijgen dat hun processor niet wordt ondersteund. “Deze fout treedt op omdat nieuwe processorgeneraties de meest recente versie van Windows vereisen voor ondersteuning”, klinkt het in het artikel.

Het probleem duikt op bij nieuwe hardware die draait op Windows 7 of 8.1 en is uitgerust met een zevende generatie Intel-processor (Kaby Lake) of AMD Ryzen-chip (“Bristol Bridge”). De eerste systemen met de Intel-cpu’s gingen eind vorig jaar in verkoop, terwijl de eerste Ryzen-systemen nu op de markt beginnen verschijnen.

Hoewel er wellicht methodes voor handen zijn om de updates alsnog manueel te installeren, is de oplossing die Microsoft aanraadt eenvoudig: upgrade je systeem naar Windows 10. Dat kan overigens nog altijd kosteloos, ondanks dat de gratis upgrade naar Windows 10 officieel werd stopgezet.

Geen verrassing

De blokkering van de updates komt niet als een verrassing. Microsoft kondigde de beleidswijzigingen in januari vorig jaar al aan. “Vanaf nu, wanneer nieuwe processorgeneraties worden geïntroduceerd, zullen ze de laatste Windows-versie van het moment vereisen voor ondersteuning”, klonk het toen in een blogpost.

Toen de aankondiging werd gedaan, zouden de beperkingen oorspronkelijk ook effect hebben voor systemen met de zesde generatie Intel-processors (Skylake). Micorosft keerde evenwel deels terug op zijn stappen en publiceerde een lijst met Skylake-systemen die toch nog van ondersteuning op Windows 7 en 8.1 kunnen genieten. Die lijst werd voor het laatst geüpdatet in augustus 2016, vlak voor de lancering van Kaby Lake. De systemen op deze lijst zullen nog updates krijgen tot de officiële ondersteuning van Windows 7 en Windows 8.1, respectievelijk in 2020 en 2023, wordt stopgezet. Skylake-systemen die niet op de lijst staan, verliezen hun toegang tot updates op oudere Windows-versies vanaf 17 juli 2018.

Het nieuwe beleid is een radicale verandering voor Microsoft, dat in het verleden Windows-versies altijd tien jaar lang ondersteunde, ongeacht de hardware waar het besturingssysteem op draait. Dat wordt evenwel steeds moeilijker door het snellere tempo waaraan pc’s en besturingssystemen evolueren, en de toegenomen integratie van hardware en software.