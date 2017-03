SpaceX, het ruimtebedrijf van Tesla-eigenaar Elon Musk, wil zich in de nabije toekomst mengen op de internetmarkt. Het bedrijf wil met behulp van een uitgebreid satellietnetwerk de wereld overspannen, zodat internet altijd en overal beschikbaar is, ook in de ruimte en, op langere termijn, op Mars.

De voorbije weken had SpaceX enkele vergaderingen met kopstukken van de FCC, de Amerikaanse Federal Communications Commission. Uit de openbare rapporten bleek dat er telkens twee onderwerpen aan bod kwamen: het versoepelen van de regels voor commerciële ruimtevluchten en het satellietnetwerk. Musk zelf was nooit aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door COO Gwynne Shotwell die de dagelijkse leiding in handen heeft.

Concurrentie

De rapporten van de FCC zijn dan wel openbaar, SpaceX weigert voorlopig meer toelichting te geven over zijn plannen. Musk droomt echter al langer van zo’n netwerk, voornamelijk om communicatie met kolonisten op Mars op te zetten. Andere bedrijven als Samsung, Boeing en OneWeb hebben gelijkaardige dromen, maar zij richten zich meer op hun basisgebruikers: iedereen op Aarde.

Alle bedrijven hebben daarvoor een gelijkaardig plan voor ogen: een netwerk van 4.425 stallieten in een lage baan rond de Aarde, waarbij elke mogelijk plek ter wereld gedekt wordt. Zelfs de meest afgelegen gebieden zouden zo kunnen genieten van een dagelijkse portie TechPulse.

Formaliteiten

De FCC moet voor zo’n netwerk, en vooral voor het gebruik van bepaalde frequenties, wel nog zijn goedkeuring geven. Aangezien er toch enkele partijen zijn die geïnteresseerd zijn, lijkt dat echter een formaliteit; de FCC geeft sneller toelating als er concurrentiële markten ontstaan. Wel zouden alle bedrijven gedwongen worden om met elkaar samen te werken, elkaar niet te hinderen en om bepaalde deadlines te halen. Als aan die voorwaarden niet voldaan wordt, zal dat bedrijf worden uitgesloten.

De grootste spelbreker zal eerder het financiële plaatje zijn. De kosten voor dergelijk netwerk worden geraamd op zes miljard dollar. Geld dat makkelijk kan worden terugverdiend eens zo’n netwerk operationeel is. Maar dat kan nog minstens vijf jaar duren, waardoor het risico substantieel is. Voor Elon Musk kan dit het begin zijn van een onmetelijk fortuin, of van een bodemloze put.

Extra invloed

Ondertussen wordt gespeculeerd dat dit plan wel eens een hoofdreden kan zijn waarom Elon Musk nog steeds deel uitmaakt van de speciale adviesraad van president Donald Trump, suggereert The Verge. In januari gaf Musk aan dat hij, ondanks zijn wantrouwen in de nieuwe president, toch zou aanblijven in die raad, zogezegd om het beleid zoveel mogelijk te beïnvloeden op een positieve manier. Kwatongen menen nu dat hij eerder uit is op broodnodige invloed voor zijn toekomstige projecten.