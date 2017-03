Waarom kiezen tussen iOS of Android wanneer je beide kan hebben: dat is de redenering achter de Eye phone case. De case voegt allerlei Android-features toe aan een iPhone. Het product komt uit de koker van de Israëlische start-up Esti en loopt momenteel als Kickstarter-project om fondsen te verzamelen.

Bijna zelfstandig

Het concept van de Eye is vrij simpel: je plakt bijna letterlijk een tweede Androidtoestel aan de achterkant van je iPhone. De case bestaat uit een 5 inch amoledscherm, een batterij van 2.800 mAh, een dualsim-slot, een microSD-slot dat tot 256 GB gaat en bevat ook zijn eigen 2,3 GHz ARM Cortex-A53 CPU.

Verder komt het met een audio-ingang en de ondersteuning van draadloos laden. Er zijn twee versies van de case beschikbaar, zonder en met mobielenetwerkmogelijkheden. De case draait op Android 7.1 Nougat en zou bijna een zelfstandig toestel zijn als het geen speakers, microfoon, wifi-adapter en camera’s miste.

Elegant design is de Eye case niet meteen te noemen, maar Esti is er wel in geslaagd om met een vrij compact product op de proppen te komen voor een case die letterlijk als tweede telefoon functioneert. De start-up heeft blijkbaar een latente nood aangeboord: de Kickstarter heeft zijn streefdoel van 95.000 dollar al gehaald, met nog 32 dagen te gaan.

Vroege vogels kunnen de case voor 95 dollar reserveren, die volgens Esti een retailwaarde van 189 dollar heeft (229 dollar voor de Eye met mobiel netwerk). De cases zijn geschikt voor iPhone 6, 6S en 7 en hun Plus-varianten. Het bedrijf wil de producten in augustus van dit jaar aan zijn backers leveren.