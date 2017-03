Bij de grote onthulling dat er in het Trappist-stelsel zich zeven aardachtige planeten bevonden voorzag NASA enkele conceptuele foto’s van het sterrensysteem, zoals de bovenstaande afbeelding. Afgelopen zaterdag stelde het ruiltevaartagentschap de eerste ‘echte’ beelden van TRAPPIST voor: een ruwe video van het stelsel zoals deze werd geobserveerd door de Kepler ruimte-telescoop op 11 februari 2017.

This is a target pixel image of #TRAPPIST1. Its starlight and story traveled 40 yrs to reach the Kepler spacecraft.https://t.co/UJsLZ7sQgO pic.twitter.com/2Pg1DvuLTv — NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) March 11, 2017

De video bestaat uit 11 op 11 pixels en toont de lichtniveau’s die Kepler tijdens diens K2-misie ontving op de dag in kwestie, na een reis van 40 jaar door het heelal. De lichte pixels zijn afkomstig van TRAPPIST-1, de ster waarrond het stelsel draait. Bewegende planeten zal je in de video niet duidelijk kunnen ontwaren, zelfs al passeren ze de ster recht voor het beeld, dan nog heeft die passage maar miniscule impact op de helderheid van het licht.

NASA stelt de beelden ter beschikking om het wetenschappelijke onderzoek naar het Trappist-stelsel te ondersteunen. “Het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van de ruwe K2 data was een prioriteit om onderzoekers een eerste blik te geven zodat ze hun toekomstige onderzoeksplannen zo goed mogelijk kunnen definiëren,” zegt de organisatie. Die plannen moeten deze maand worden ingediend, het effectieve onderzoek naar het Trappist-stelsel gaat volgende winter van start. In mei zal NASA meer afgewerkte beelden beschikbaar stellen op basis van de data die het via Kepler in handen heeft gekregen.