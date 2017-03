Google onthulde gisteren een nieuwe manier om video’s te analyseren en classificeren: de Cloud Video Intelligence API. Dit stukje software kan op basis van machine learning objecten in video’s herkennen, zonder dat deze op voorhand getagd moeten worden. Google zette zijn AI zo al in om foto’s door te lichten, maar om hetzelfde te doen voor video is baanbrekend – een “wow”-moment, zoals The Verge het noemt.

Video’s doorzoeken

Net zoals je in Google Foto’s een woord intikt in de zoekbalk en het programma vervolgens alle beelden presenteert die op één of andere manier gerelateerd zijn aan dat woord, zou je met de Cloud Video Intelligence API hetzelfde kunnen doen voor video. Dat Google als eerste deze mijlpaal heeft gehaald, is nu niet bepaald verrassend te noemen. Dankzij Youtube heeft het bedrijf zowat de grootste videodatabank ter wereld in handen om artificiële intelligentie te trainen.

“Cloud Video Intelligence API (nu in private bèta) gebruikt krachtige deep-learning modellen, gebouwd op basis van frameworks zoals TensorFlow en toegepast op grote media-platformen zoals Youtube,” verklaart Google. “Deze API is de eerste van zijn soort, en maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om gemakkelijk videocontent te zoeken en te ontdekken door het voorzien van informatie over objecten binnen video content.”

De Video Intelligence API werd door Google live gedemonstreerd tijdens diens Next Cloud conferentie. Zo kon het onder andere een dachshund in een reclamefilmpje juiste benoemen, en presenteerde het verschillende relevante video’s op basis van zoekterm ‘strand’. Net zoals bij zijn voorgaande machine learning API’s zal het bedrijf Cloud Video Intelligence beschikbaar maken voor ontwikkelaars.