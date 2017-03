Nintendo staat gekend om zijn strenge aanpak van misbruik. Als het zelfs maar vermoedt dat diens spellen en hun inhoud verkeerd gebruikt worden, zal het streng optreden. Denk daarbij aan de vele gevallen van Super Mario Maker, waarbij het vele zelfgemaakte levels van spelers zomaar verwijderde. Tegen piraterij probeert het eveneens hard op te treden, maar dat is niet altijd eenvoudig, zoals blijkt uit een recente rechtszaak in Canada.

Homebrew

Nintendo kloeg daar webwinkel Go Cyber Shopping (GCS) aan omdat het cartridges verkoopt met daarop illegale versies van zijn games. Daarnaast verkoopt de winkel ook zogenaamde ‘modchips’ die spelers toestaan om cheatcodes en ‘homebrew’ te draaien. Homebrew kan een zelfgemaakt spel zijn of een heel alternatief besturingssysteem voor een console.

De inbreuk op het auteursrecht lijkt overduidelijk: spellen waar Nintendo alle rechten op bezit mag je niet zomaar kopiëren op nagemaakte cartridges om ze daarna met winst te verkopen. Toch was de overwinning van Nintendo in de zaak niet vanzelfsprekend. GCS verwees namelijk naar de mogelijkheid die Nintendo zelf had ingebouwd die homebrew mogelijk maakt.

Ondersteuning voor piraterij

Door die ondersteuning kan je dus op een legale manier alternatieve software op de console krijgen. Uiteindelijk besliste de rechter evenwel dat de activiteit van GCS wel degelijk neerkomt op piraterij en het hobbyisme van homebrew ver overstijgt. Daarnaast oordeelde hij eveneens dat dit geval de regels overstijgt die ervoor moeten zorgen dat mensen binnen de grenzen van redelijk gebruik content mogen gebruiken waar auteursrecht op rust. Die laatste bepaling bestaat in Canada om ervoor te zorgen dat concurrenten niet benadeeld kunnen worden.

Ondertussen moet de webwinkel een boete betalen van net geen 10 miljoen dollar en moet het op zijn website zijn verontschuldigingen aanbieden aan Nintendo.

Zelfgemaakt

Eind vorig jaar liet Nintendo in het teken van antipiraterij al een uitgebreid 3DS-homebrewpakket verwijderen op de populaire codewebsite GitHub. Het pakket, FreeShop genaamd, maakte het mogelijk om spellen te downloaden die iemand in het verleden reeds gekocht had. Nintendo staat het namelijk niet toe dat je een gekocht spel op een tweede toestel downloadt. Gaat je 3DS kapot, dan heb je geen andere keuze om het spel opnieuw te kopen, tenzij je over de cartridge beschikt.

Het pakket maakte daarvoor gebruik van de ‘titlekeys’, de code die Nintendo geeft aan verkochte spellen. Hoe nobel de bedoelingen van de ontwikkelaars ok waren, het maakte het mogelijk om spellen te downloaden die iemand anders had gekocht, simpelweg door de titlekeys uit te wisselen.

Op vlak van Pokémon liet Nintendo zich recent evenmin onbetuigd. Pokémon Uranium, een spel dat volledig gemaakt was door fans en zich slechts baseerde op de populaire vormvariant van de bestaande spellen (alle nieuwe Pokémon en kaarten waren zelf ontworpen) werd zonder verpinken offline gehaald.