Wat vorige week al per vergissing gelekt werd, is nu officieel aangekondigd: Android Pay is in het land. Je kan Googles betaaldienst vanaf vandaag gebruiken om met je smartphone te betalen in Belgische winkels.

BNP Paribas

België is het vierde land in Europa dat met Android Pay aan de slag kan gaan. Wereldwijd zijn we het tiende land waar de dienst beschikbaar wordt gesteld door Google. In eerste instantie zal je enkel met een kredietkaart van BNP Paribas, Fintro of Hello Bank de mobiele oplossing kunnen gebruiken. Google belooft dat ze ook snel werk maken van het ondersteunen van debietkaarten van die banken, en van een samenwerking met KBC.

Beschikbaarheid

Er zijn hardware-voorwaarden aan het gebruik van de app verbonden: je telefoon moet NFC bezitten en minstens Android 4.4 draaien. Android Pay zou nu al in 85.000 winkels in België te gebruiken moeten zijn, aldus Google. Op de aankondigingspagina van Android Pay staan momenteel de logo’s van Carrefour, H&M, Media Markt, McDonalds, Quick en Medi-Market opgesomd als winkels waar de betaaloptie ter beschikking is. Verder zijn er verschillende online services, zoals Deliveroo en Uber, die een betaling via Android Pay aanvaarden.

De komst van Android Pay wordt vandaag tijdens een persvoorstelling verder toegelicht. We zullen dit stuk dan ook met bijkomende informatie updaten als dat nodig is. TechPulse is bij de voorstelling aanwezig en zal je alle details over de nieuwe Google-dienst heet van de naald kunnen geven.