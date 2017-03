Het duurde ettelijke jaren vooraleer Facebook-gebruikers konden reageren met meer dan een ‘duim omhoog’ op posts. Uiteindelijk werd het arsenaal aan reacties dan toch uitgebreid om gevoelens beter te kunnen uitdrukken. De overstap naar gelijkaardige reacties binnen Facebooks Messenger laat minder lang op zich wachten.

Emoji worden steeds belangrijker voor de chattende jeugd (en voor de minder jeugdige gebruikers vaak ook). Daarom kan je vanaf nu de reactie-emoji ook gebruiken in Messenger. Opvallend genoeg vind je daar zelfs een extra emoji: een duim die omlaag wijst. In het verleden was Facebook daar nochtans tegen, omdat de ontwikkelaars niet wilden dat het platform gebruikt zou worden om negatieve berichten en emoties te verspreiden.

Voorlopig zijn de reacties slechts beschikbaar voor een kleine groep iOS-gebruikers. Die zijn proefkonijnen voor de update die op een later tijdstip breder zal worden uitgerold. Het is niet duidelijk of de duim omlaag op termijn ook beschikbaar zal zijn voor gewone berichten op de tijdlijn, al lijkt dat eerder onwaarschijnlijk.