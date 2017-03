Met de officiële lancering van het Unified Update Platform kunnen ook gewone gebruikers profiteren van kleinere updatebestanden, met verminderingen tot 35 procent in grootte. Het platform wordt sinds november vorig jaar door Windows Insiders getest en zal zijn intrede maken bij alle Windows-gebruikers met de creators update in april.

Differentiële downloads

Een van de grootste voordelen van het platform is het feit dat het slim omgaat met downloads en zo geheugenruimte kan besparen. Dit is mogelijk door differentiële downloads: deze maken dat het systeem enkele de bestanden binnenhaalt die nodig zijn om veranderingen aan te brengen. Er wordt bij het updaten dus niet opnieuw een volledige kopie van Windows 10 geïnstalleerd, enkel de noodzakelijke nieuwe bestanden. Die aanpak moet ervoor zorgen dat de bestandsgrootte van ‘build updates’, grote updates die nieuwe functies aan Windows toevoegen, met 35 procent afneemt. Het UUP maakt het ook mogelijk om updates sneller uit te rollen.

Iedereen kan zijn voordeel doen met het Unified Update Platform, maar de verbeteringen zullen het meest voelbaar zijn op Windows 10 Mobile, zo gaf Microsoft al eerder aan bij de introductie van het Unified Update Platform. Het is alleen nog even wachten tot het platform in werking kan treden. Omdat het onderdeel is van de creators update, zullen gebruikers pas echt de vruchten kunnen plukken bij de grote update die daarop volgt, zo laat Microsoft weten.