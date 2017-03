Windows updates krijgen een bescheiden face-lift van Microsoft, waardoor het voor gebruikers makkelijker moet worden om geschikte updatemomenten te kiezen. Het is een van de vele aanpassingen die Microsoft voorziet voor de creators update, die het in april zal uitrollen.

Snooze

De technologiereus test de mogelijkheid uit om updates te snoozen, een optie die gebruikers zullen kunnen activeren in een nieuw pop-up venster dat verschijnt wanneer er een Windows 10-update beschikbaar is. Met een snooze kan je de update drie dagen uitstellen. Naast snooze krijg je ook het alternatief om meteen een geschikter moment uit te kiezen voor een herstart van je computer.

De aanpassingen moet voorkomen dat je plots geconfronteerd wordt met een reboot van je systeem die je werk in de war schopt. Microsoft heeft de laatste tijd heel wat kritiek te verduren gekrijgen over zijn aggresieve updatebeleid, en het wil nu aan die opmerkingen tegemoet komen. “Wat we het meest expliciet hoorden,” zegt Microsoft-topman John Cable over de feedback die het bedrijf via Windows Insiders ontving, “is dat jullie meer controle willen over wanneer Windows 10 updates installeert.” Het bedrijf neemt dus wat gas terug in het opleggen van updates.

Privacy

In de mededeling stipt Cable ook de nieuwe privacyvoorzieningen aan die worden voorbereid voor de creators update, al gaat hij niet dieper in op de controversie die er in Europa is ontstaan over privacy op Windows 10. Cable grijpt de gelegenheid enkel aan om nieuwe screenshots te tonen van de beloofde vereenvoudiging van de instellingen.