Tien jaar na de lancering van de eerste iPhone maakt Apple zich klaar om een nieuwe generatie van toestellen op de wereld los te laten. Zelf houdt het bedrijf zijn lippen nog stijf op elkaar, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. We sommen de belangrijkste geruchten over het verjaardagstoestel voor je op.

Scherm

De eerste verandering die Apple doorvoert aan zijn iPhone-reeks is het scherm. Tot nu toe had Apple de overstap naar OLED nog niet gemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid zal hier dit jaar verandering in komen. De Korean Herald rapporteerde immers dat Apple een overeenkomst heeft getekend met Samsung voor maar liefst 160 miljoen OLED-schermen. Een groot deel van de schermen zou gereserveerd zijn voor de nieuwe generatie iPhone.

Verder beweert de Wall Street Journal dat de iPhone een gebogen scherm zal krijgen. Samsung voegt deze unieke design feature al sinds de Galaxy S6 Edge uit 2015 toe aan zijn premiummodellen. Aangezien Apple zijn schermen bij het Koreaanse bedrijf besteld zou hebben, lijkt het ons een aannemelijke aanname dat ook de iPhone een gebogen scherm krijgt.

Home-knop

Met de iPhone 7 introduceerde Apple een capacitieve variant van de Home-knop. Er wordt gefluisterd dat het Amerikaanse bedrijf deze evolutie verder doortrekt en de Home-knop volledig weglaat van zijn nieuwe toestel. Niet alle geruchten zijn het er over eens waarmee Apple de Home-knop zal vervangen. Volgens het ene bericht zal er gebruik gemaakt worden van een softwarematige knop. Anderen spreken dan weer dat de TouchID-vingerafdruksensor in het scherm zal worden verwerkt.

Lightning

Het meest interessante gerucht dat de ronde doet over de nieuwe iPhone gaat over de Lightning-poort. De Wall Street Journal en anderen beweren dat Apple de poort zal vervangen door USB-C. Apple maakt gebruik van zijn eigen Lightning-aansluiting sinds 2012, wat enkele jaren was voordat USB-C werd geïntroduceerd. Hiervoor waren iPhones voorzien van een 30-pinconnector.

Ten tijde van de verandering naar Lightning was er een hoop protest van Apple-klanten. Veel mensen hadden adapters nodig om hun oud toestel met een nieuwer model te kunnen verbinden. Ook duurde het jaren alvorens producten met een lange levensduur, zoals loopbanden en auto’s, de overstap naar Lightning hadden gemaakt.

Indien Apple daadwerkelijk de stap naar USB-C maakt, zullen er soortgelijke problemen optreden. Op lange termijn zou het echter voor iedereen die in het bezit is van producten van Apple voordelen bieden. Momenteel bevatten de toestellen van Apple namelijk een mengeling van USB-C-, USB-A- en Lightning-aansluitingen. Hierdoor kan je een nieuwe iPhone en MacBook Pro kopen, zonder dat de twee toestellen zomaar met elkaar verbonden kunnen worden. Adapters vieren daardoor in Apple-land hoogtij.

Prijs

Ten slotte wordt er gespeculeerd dat Apple maar liefst drie modellen zal uitbrengen om de verjaardag van de iPhone te vieren. De toestellen zouden in drie maten komen, namelijk 4,7; 5,5 en 5,8 inch. De OLED-schermen van Samsung zijn bedoeld voor het grootste model, dat eveneens het duurste zal zijn. Volgens de geruchten krijgt het toestel een startprijs van maar liefst duizend dollar. Als we naar de prijszetting in het verleden kijken, zal de europrijs gelijkaardige proporties aannemen. Apple zal erg hard uit zijn pijp mogen komen om een dergelijke prijs te rechtvaardigen.