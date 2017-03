De uitrol van de Windows 10 Creators Update komt steeds dichterbij, waardoor Microsoft nieuwe functies aan een verhoogd tempo uittest. Eén van de nieuwe functies die recent op Windows Insiders werd losgelaten, is de mogelijkheid om applicaties die niet van de Windows Store komen te blokkeren. De functie zou ervoor moeten zorgen dat gebruikers minder risico lopen op het installeren van malware.

MSPoweruser kwam de functie op het spoor en rapporteert dat je uit drie instellingen kan kiezen. In de eerste plaats kan je opteren om de nieuwe functie links te laten liggen en de installatie van alle applicaties toe te laten. Dit is de optie die standaard staat aangevinkt. Verder kan je ervoor kiezen om een waarschuwingsbericht te tonen wanneer iemand probeert om een applicatie te installeren die niet afkomstig is van de Windows Store. In het bericht krijg je de mogelijkheid om de applicatie toch te installeren. Ten slotte kan je ervoor kiezen om alleen de installatie van Windows Store-apps toe te laten.

Indien het Microsoft enkel te doen was om de veiligheid van zijn gebruikers zou het niets aan zijn besturingssysteem moeten wijzigen.

Bescherming

Op het eerste zicht lijkt Microsoft een functie te ontwikkelen die veel mensen ten goede kan komen. Met name in scholen en bedrijven kan het blokkeren van de installatie van potentieel gevaarlijke applicaties een goed idee zijn. De kans dat malware door de verdedigingslinie sluipt door een onoplettende gebruiker op het netwerk wordt drastisch verkleind.

De installatie van applicaties blokkeren in Windows is echter niets nieuws. Netwerkbeheerders beperken de rechten van gebruikers al jaren om het gehele bedrijfs- of schoolnetwerk veilig te houden. Indien het Microsoft slechts te doen was om de veiligheid van zijn gebruikers zou het dan ook niets aan zijn besturingssysteem moeten wijzigen. Een blogpost die mensen wijst op de mogelijkheden in Windows om netwerken te beveiligen en beschermen zou voldoende moeten zijn om Windows-gebruikers de kans te geven zichzelf en anderen te beschermen tegen kwaadaardige software.

Windows Store

Met de nieuwe functie worden bovendien niet alle installaties geblokkeerd. Applicaties uit de Windows Store kunnen perfect geïnstalleerd worden, hoe streng je de installatiebeperkingen ook instelt. Microsoft lijkt dan ook met de nieuwe functie de veiligheid van zijn gebruikers aan te grijpen om mensen naar de Windows Store te lokken. Applicaties die via de store worden aangeboden zouden volgens het bedrijf – in tegenstelling tot software van het wereldwijde web – veilig zijn om te installeren.

Dat veel van de applicaties die Windows-klanten al jaren gebruiken niet terug te vinden zijn in de Windows Store lijkt Microsoft maar al te graag te vergeten. Veel gebruikte toepassingen, zoals Chrome, kan je niet terugvinden in de store. Laat staan dat gespecialiseerde applicaties voor bedrijven in de Store staan.

Microsoft wil met zijn nieuwe functie niet alleen gebruikers, maar ook ontwikkelaars naar de Windows Store lokken.

Lokmiddel

Het ziet er dan ook naar uit dat Microsoft met zijn nieuwe functie niet alleen gebruikers, maar ook ontwikkelaars naar de store wil lokken. Indien veel gebruikers zich angst laten aanjagen door de doemboodschappen van Microsoft en alleen nog software van de store halen, zouden ontwikkelaars het aantal downloads van hun applicaties sterk kunnen zien dalen. In dat geval zit er voor hen niets anders op dan hun software aan te bieden via de store, waar Microsoft een mooi percentage van de verkoopsprijs kan meepikken.

Het toeval wil dat Microsoft nog geen jaar geleden de Desktop App Converter-tool heeft gelanceerd. Met deze tool kunnen ontwikkelaars hun oude Win32- en .Net-applicaties omzetten naar moderne desktop-apps. Eenmaal de applicaties geconverteerd zijn, kunnen ze via de Windows Store worden aangeboden.

Here's Microsoft's astroturf network spinning their increasingly anti-competitive, anti-user store practices as "protecting users". https://t.co/VW13xBXpq0 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 26, 2017

Apple-kloon

De tactieken die Microsoft wil toepassen om zijn Windows Store populairder te maken, doen erg hard aan deze van de Windows 10-update denken. Het bedrijf bestookte mensen toen met berichten dat de kans voor een gratis upgrade bijna verkeken was. Ook bejubelde Microsoft steevast de betere capaciteiten van zijn nieuwste besturingssysteem.

Eén groot verschil met de upgradetactiek van Microsoft is dat de functie standaard uitgeschakeld staat. Wie zijn instellingen niet wijzigt, kan zich daardoor vrijwaren van waarschuwingsberichten. Of de functie optioneel blijft, is echter niet zeker. En aangezien gebruikers geen mogelijkheid hebben om Windows 10-updates te blokkeren, zou de vrijheid van Windows 10-gebruikers in de toekomst wel eens een pak beperkter kunnen worden. Tim Sweeney van Epic Games vindt de functie alvast anti-competitief.