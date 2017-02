Lenovo heeft de Moto G5 en G5 Plus officieel aangekondigd. De twee Android 7.0-telefoons zullen in maart op de markt verschijnen. Voorganger Moto G4 was een absolute budgetknaller, de nieuwe telefoons zullen die reputatie moeten evenaren. Lenovo heeft ze alvast extra aantrekkelijk gemaakt door ze een nieuw design mee te geven dat meer luxe uitstraalt.

Kleine en grote broer

In plaats van de plastic behuizing van de G4 heeft Lenovo ervoor geopteerd om met metaal te werken in het design. De achterkant van de G5 en de G5 Plus bestaat uit aluminium. Het opmerkelijkste detail van de telefoons is dat ze met de Google Assistent aan boord zullen komen, net zoals de Google Pixels.

Wanneer fabrikanten een gewoon en een ‘Plus’-model uitbrengen, is die laatste in veel gevallen niet meer dan dezelfde telefoon met een groter scherm en grotere batterij. Bij de Moto G5 en G5 Plus zit er echter redelijk wat verschil tussen de specs. De grote broer kan rekenen op een snellere chip, een betere primaire camera, meer basis-opslag, NFC, de mogelijkheid om 4K-video op te nemen – naast een groter scherm en een grotere batterij. De G5 bezit een 5 inch-scherm, de Plus komt op 5,2 inch. Beide hebben een Full HD resolutie.

MicroUSB

De Moto G’s komen met Android 7.0 Nougat, de optie om de opslagruimte uit te breiden met MicroSD en een vingerafdrukscanner. Verder heeft Lenovo ervoor gekozen om bij MicroUSB te blijven voor de stroomtoevoer. Beide telefoons hebben ook dual-sim capaciteit.

De Moto G5 start op 199 euro en zal midden maart in de rekken liggen, de Moto G5 Plus komt op 279 euro en verschijnt iets later op de markt. De telefoons zijn in twee kleuren beschikbaar: ‘fine gold’ en ‘lunar gray’.

Specificaties Moto G5:

Qualcomm Snapdragon 430

5 inch LCD-scherm met resolutie van 1.920 x 1080 pixels

3 GB RAM, 16 GB opslag

Android 7.0

13 MP camera met f/2.0, 5MP selfie-camera

2.800 mAh batterij

Specificaties Moto G5 Plus: