Microsoft lanceert updates voor de Mail en Kalender app van Windows 10, met als zichtbaarste aanpassing een ‘focused inbox’. De meeste veranderingen zijn al beschikbaar op de mobiele versies van de apps en komen nu over naar de desktop-variant voor Outlook.com en Office 365-gebruikers.

Orde scheppen

De gefocuste inbox moet meer orde scheppen in de dagelijkse mailstroom van gebruikers. De inbox wordt opgedeeld in twee nieuwe tabs: eentje waarin je alle berichten verschijnen waar je waarschijnlijk op wil reageren, en een categorie voor de overige berichten. De filtering zal door de app zelf gebeuren op basis van de mate waarin je communiceert met contactpersonen en van de inhoud van de berichten, maar je kan berichten ook nog manueel verplaatsen naar het juiste tabblad. De functie is tevens compleet uit te schakelen via de instellingen.

Verder voegt Microsoft een mention-feature toe die het duidelijker moet maken voor mensen wanneer een actie van hen gevraagd wordt in een mail, iets wat vooral handig is wanneer de mailconversatie tussen meerdere gebruikers gebeurt. Wanneer je het ‘@’-symbool voor een naam in je bericht gebruikt, roep je een lijst met profielen op waaruit je de juiste persoon kan kiezen. De naam zal blauwgedrukt in de mail komen te staan, en het mailadres van die persoon wordt ook automatisch aan de bestemmelingen toegevoegd.

Kleurrijker

Gebruikers van de Windows 10 Agenda-app kunnen binnenkort hun geplande evenementen een kleurtje geven, om zo gelijkaardige of gelinkte gebeurtenissen visueel duidelijk te maken. Volgens het team achter de mail- en agenda app was dit de meest gevraagde vernieuwing voor de kalender.

Verder implementeert Microsoft ook eenvoudige fiches die snel informatie tonen over geboekte vluchten of verwachte leveringen. De fichekaarten zullen zowel in de Agenda- als in de Mail-app verschijnen en de functie zal standaard ingeschakeld staan.

Microsoft rolt de updates op dit moment uit naar Outlook.com en Office 365-gebruikers, die de verbeteringen in de komende weken mogen verwachten.