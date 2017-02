Sony pakt uit met ‘s werelds snelste SD-kaart: de SF-G UHS-II SD kan lezen en schrijven aan respectievelijk 300 MB/s en 299 MB/s. Met die schrijfsnelheid plaatst het kaartje zich zonder problemen aan de top van zijn categorie. Sony poseert de reeks als de ideale keuze voor foto- en filmliefhebbers die met 4K-resolutie werken.

Röntgenstralen

De topsnelheid van het SDXC-kaartje is gereflecteerd in zijn klasse 10- en UHS 3-stempel (die laatste niet te verwarren met de UHS-II interface). De SF-G reeks is verder beschermd tegen diverse situaties; de kaartjes zijn bestendig tegen water, schokken, grote temperatuurschommelingen en röntgenstralen. De reeks bestaat uit 3 kaartjes van 32 GB, 64 GB en 128 GB.

De SD-kaart ondersteunt de UHS-II interface. Dat betekent dat SD-kaart over een extra set van pinnen beschikt die de overdrachtsnelheid een boost geven als het medium gekoppeld wordt aan hardware die ook UHS-II ondersteunen.

De kostprijs heeft Sony nog niet bekend gemaakt, maar de SD-kaartjes zouden in maart op de markt moeten verschijnen zo weet The Verge.