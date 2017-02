LineageOS draait reeds op 559.007 toestellen. Amper een maand nadat de opvolger van CyanogenMod goed en wel van start ging, zijn reeds een half miljoen gebruikers overgeschakeld. Daarmee lijkt de toekomst van het alternatieve Android-besturingssysteem gegarandeerd. Stilaan zijn alle wiki-pagina’s overgezet naar het nieuwe domein, en zijn er builds voor bijna alle toestellen die ook ondersteund werden door CyanogenMod.

CyanogenMod

Eind december werd bekendgemaakt dat Cyanogen Inc, het moederbedrijf van zowel CyanogenOS als CyanogenMod, ophield te bestaan. Dat betekende dat het eveneens per direct gedaan was met alle ondersteuning voor de Mod-variant: servers werden platgelegd, de community werd opgedoekt en er werden geen nightlies meer aangemaakt.

Meteen werd duidelijk dat een groot deel van de gemeenschap verder zou gaan onder de nieuwe naam LineageOS. Het heeft even geduurd, maar al snel werden meer en meer toestellen opnieuw beschikbaar gemaakt. Vandaag zijn het voornamelijk de OnePlus-toestellen die het populairst zijn onder de gebruikers. De meeste downloads komen uit de Verenigde Staten, China en India.

CyanogenOS?

Goed nieuws dus voor de fans van CyanogenMod, maar al snel rees de vraag: wat met gebruikers van CyanogenOS? De commerciële variant van het OS werd gebruikt door onder meer de OnePlus One en alle Wileyfox-toestellen. Gebruikers van de OnePlus One moeten nu overschakelen naar een oudere Lollipop-versie van OxygenOS, het OS dat OnePlus zelf maakt, of ze moeten de overstap wagen naar LineageOS als ze hun toestel up-to-date willen houden.

Wileyfox heeft daarentegen laten weten dat ze een volledige overstap plannen naar een standaardversie van Android Nougat. Waarschijnlijk wordt die versie redelijk ‘vanilla’, zoals het geval is bij de Motorolla-toestellen. Wie wil, kan echter overschakelen op LineageOS aangezien de meeste Wileyfox-toestellen reeds ondersteund worden.