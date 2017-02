Google gaat links naar illegaal te downloaden auteursrechtelijk beschermde video’s, muziek en boeken verstoppen in zijn zoekresultaten. Dat weet The Guardian. Google stapte daarvoor in een overeenkomst met antipiraterij-organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Ook Microsoft stapte met Bing in de overeenkomst. In het VK zal Google illegale links vanaf deze zomer naar onderen schuiven ten voordele van links naar websites waar je de gezochte content kan kopen.

Voorlopig wordt het systeem alleen uitgerold in het VK, maar de kans dat Google het systeem ook in de rest van Europa uitrolt, is groot. Overal strijden auteursrechtenorganisaties immers tegen piraterij. Het verstoppen van zoekresultaten kan daarin wel eens een erg grote rol spelen. Acties tegen websites zelf haalden in het verleden bitter weinig uit, maar zelfs omzeilbare blokkades zoals een DNS-block van The Pirate Bay zouden wel een grote impact hebben op piraterij. Het lijkt er dus op dat piraten minder geneigd zijn content illegaal te downloaden als dat te veel moeite vergt.

Er ging jaren aan onderhandelingen vooraf aan de uitrol van de maatregel. De plannen van Google en Bing zijn een primeur. Tegen 1 juni zouden de resultaten in het VK voelbaar moeten zijn.