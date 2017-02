Je haalt weinig meerwaarde uit een weer-app wanneer je geen toegang hebt tot een netwerk. IBM komt met een oplossing voor die zwakheid in de vorm van een nieuwe Weather Channel-app. De applicatie is voornamelijk gericht op gebieden met een minder uitgebreide internetinfrastructuur.

Netwerk

De app kan informatie verspreiden dankzij “Mesh networks Alerts”, een technologie die het toelaat om notificaties van telefoon tot telefoon te verspreiden via bluetooth en wifi. Dit kan een manier zijn om potentieel levensreddende informatie tot bij gebruikers te krijgen, omdat noodmeldingen die vanuit de overheid worden verstuurd in veel gevallen via het mobiele netwerk worden uitgezonden.

IBM wil de app beschikbaar stellen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het programma is maar 3,2 MB groot en is ontwikkeld rekening houdend met tragere 2G-verbindingen in het achterhoofd. Volgens IBM is de mesh-technologie geen last voor de batterij. Het bedrijf stelt dat in tegenstelling tot de meeste implementaties van meshing de telefoon een node maakt en geen volledig access point.

Internet of Things

Waarom houdt IBM zich bezig met weer-apps? Het bedrijf heeft twee jaar geleden een deel van The Weather Company overgekocht en geïntegreerd in zijn Internet of Things-afdeling. De weer-data bieden supercomputer Watson meer gegevens om zijn voorspellingsvaardigheid te trainen.