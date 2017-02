Het is bijna dag op dag een jaar geleden dat de eerste berichten over Outlook.com Premium verschenen. Ondertussen heeft Microsofts nieuwe abonnementsformule de bètaperiode achter zich gelaten en is het label ‘preview’ vandaag verdwenen van de website, wat betekent dat de dienst officieel beschikbaar is voor gebruikers.

Fundamenteel is er niets veranderd aan het aanbod dat Microsoft uitlijnde toen het met de bètaversie kwam. Outlook.com Premium biedt een reclamevrije ervaring aan van Microsofts maildienst en OneDrive. Verder krijgen abonnees een gepersonaliseerd e-maildomein ter beschikking, waarvoor ze vijf adressen kunnen aanmaken. Het delen van informatie uit agenda’s, contactpersonen en documenten is geautomatiseerd tussen die vijf adressen.

Het Premium-aanbod is op dit moment alleen beschikbaar in de VS. Microsoft heeft nog niets losgelaten over enige plannen om het abonnement ook in andere landen aan te bieden. Tot 31 maart 2017 kunnen Amerikanen nog inschrijven aan een gereduceerde prijs van 19,95 dollar, daarna betalen ze de standaardprijs van 49,99 dollar per jaar. Het gebruik van een gepersonaliseerde e-mailadres is het eerste jaar gratis, nadien vraagt Microsoft een kleine som extra bovenop de abonnementskosten.