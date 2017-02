Proximus en Telenet krijgen steeds meer concurrentie van Orange, het vroegere Mobistar. Orange ging enkele maanden geleden al lopen met heel wat aandacht omwille van zijn internet en digitale televisie-aanbod. Dat viel bij collega Cédric erg in de smaak, zijn bevindingen kan je hier lezen. Vandaag slijpt Orange de messen nog wat meer om de ‘quad play’-paketten van Telenet en Proximus in de ogen te kijken.

Met quad play bedoelen we de combinatie van internet, digitale televisie, vaste telefonie en een mobiel aanbod. Sinds enige tijd bieden Proximus en Telenet beiden zo’n pakket aan dat voor een gezin in theorie goedkoper zou zijn dan wanneer het een gesegmenteerde aanpak hanteert. In plaats van beroep te doen op verschillende providers van een van de onderdelen, zou het hele pakket voordeliger uitkomen.

We vergeleken eerder al Proximus Tuttimus en Telenet Wigo. Onze conclusie was toen dat het ervan afhangt wat je noden zijn. Een klein gezin zou bijvoorbeeld goedkoper uitkomen bij Proximus, terwijl het voor een gezin van vijf leden logischer zou zijn om te rade te gaan bij Telenet. Nu wil ook Orange in de dans springen en het beweert daarbij 20 procent goedkoper te zijn. Wat is daar van aan en wat krijg je voor je geld?

Triple play

Eerst en vooral moet je weten dat Orange geen echt quad play-pakket aanbiedt, maar een triple play: vaste telefonie wordt achterwege gelaten. Wel is het mogelijk om voor 3 euro per maand de ‘Evening&Weekend’-optie te nemen. Daarmee bel je ’s avonds en in het weekend onbeperkt met je gsm. Bij Proximus en Telenet kan je met het vaste telefonie-aanbod gratis bellen in de daluren.

Mobiel aanbod

Op de website van Orange kan je verder je pakket zelf samenstellen. Je kiest eerst welk mobiel abonnement je wilt – prepaid-opties zijn niet beschikbaar; ook wie alleen het Orange-internet wilt, is nog steeds verplicht om een postpaid-abonnement te nemen. Daarna kan je ervoor kiezen om een twee, derde,… simkaart toe te voegen. Opnieuw krijg je daarvoor de keuze uit het oranje dierenrijk.

Terwijl Telenet de mogelijkheid geeft om 2 GB, 5 GB en 10 GB te verdelen over meerdere simkaarten, is dat bij Orange, net als bij Proximus, niet mogelijk. Ieder moet bij Love zijn eigen simkaart met bijhorend abonnement nemen. Op zich heeft dat als enige nadeel dat je je gebruik niet kan schalen aan je wisselende noden. Hoe duurder je Orange-abonnement, hoe meer cloudopslag je krijgt (voor 15 euro per maand is dat 32GB, vanaf 39 euro is dat 500 GB).

Internet en tv

Na je mobiele aanbod krijg je verder alleen de kans om je internet op te waarderen. Standaard krijg je bij internet en televisie van Orange een downloadsnelheid van 100 Mbit/s en 6 Mbit/s aan uploadsnelheid. De limiet heet onbeperkt te zijn, al ligt de ‘fair use policy’ op 750 GB in de piekuren. Verder kan je extra digicorders nemen voor 9 euro per maand en kan je het internet een boost geven tot 200 Mbit/s voor een extra 10 euro per maand.

In vergelijking

Laat ons het voorbeeld van vorige keer hernemen: een gezin van drie laat haar huidige abonnementen varen en moet kiezen tussen de drie providers. De vader wil 5 GB internet per maand, moeder wil 3 GB en zoonlief heeft nood aan 2 GB. Bij Telenet betaalt dit gezin dan 140 euro per maand, bij Proximus is dat 120 euro (zonder extra zenderbundels, 127,95 euro met). Bij Proximus zou moeder of zoon wel een gigabyte aan data moeten afstaan, aangezien je in dit voorbeeld twee keer 2 GB moet nemen. Bij Orange zou dit gezin 125 euro moeten betalen; en moet zoonlief een halve gigabyte aan mobiele data opofferen. Orange laat je kiezen tussen 1,5 GB of 3 GB met respectievelijk Dolfijn (15 euro) en Koala (25 euro). Dankzij de kleine lettertjes bel en sms je wel gratis naar nummers die op dezelfde factuur staan (i.e. binnen het gezin).

Orange lijkt voor dit gezin dus duurder dan Proximus, afhankelijk of ze voor het extra zenderpakket opteren of niet. Telenet blijft de duurste, maar heeft het voordeel dat je het mobiele aanbod kan verdelen binnen het gezin, terwijl je bij de anderen aparte abonnementen neemt. Wanneer is Orange dan wel goedkoper? Wanneer je één, maximaal twee mobiele gebruikers inschrijft. Dat geeft ook de prijsvergelijker aan die Orange aanbiedt.

Grijpen we terug naar het voorbeeld met vijf gezinsleden, waarvan iedereen 2 GB mobiele data wenst, dan komt Orange als winnaar uit de bus (124 euro). Tenminste, wanneer iedereen genoegen neemt met 1,5 GB mobiel internet. Willen ze echt 2 GB, dan komen ze weer bij Telenet (140 euro) of Proximus (144,95/137 euro) terecht, afhankelijk of ze bij die laatste van het optionele zenderpakket willen genieten of niet.

Scherprechter

Ter conclusie kunnen we stellen dat het opnieuw het mobiele verbruik is dat zal beslissen waar jij je abonnement afneemt. Net als vorige keer moeten we vaststellen dat geen van de providers echt de winnaar mag heten, en dat het erop aankomt wat de noden zijn van jouw gezin. Eens je dat weet, kan je prijzen vergelijken en de aanbieder kiezen die voor jou het goedkoopst uitkomt.