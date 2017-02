Zal de volgende iPhone draadloos kunnen opladen? Het ziet ernaar uit dat Apple’s eigen draadloze laadtechniek eindelijk op punt staat. Sinds deze week is Apple namelijk officieel lid van het Wireless Power Consortium, de groep die Qi ondersteunt, een van de huidige standaarden. De naam van het bedrijf staat sinds kort op de website van de organisatie, terwijl gecachte versies van de pagina aantonen dat dat vorige week nog niet het geval was.

Apple verrichte reeds wat werk met draadloze laadtechnologie. De eigen Apple Watch kan je nu immers al opladen door het ding op een laadstation te leggen. De vraag is nu of de ingenieurs van Tim Cook de technologie volwassen genoeg vinden om toe te passen in de volgende iPhones. Een gelekte nota van vorige week doet alvast vermoeden van wel.

Met tegenzin

Tot dusver hield Apple de draadloze boot steeds af. Cook en de zijnen trachten altijd hun eigen variant van nieuwe technologie te bedenken, zo ook met draadloos opladen. Volgens 9to5Mac was dat nu niet anders, maar schoot het werk niet genoeg op. Apple zou zelf nog steeds werken aan een techniek die toestaat dat toestellen over een langere afstand worden opgeladen dan wanneer je het toestel op een laadstation legt.

Aangezien de eigen technologie nog steeds niet klaar is, lijkt het erop dat als de nieuwe iPhone draadloos kan laden, dat zal gebeuren via het reeds bestaande Qi. Deze standaard zit momenteel al in een aangepaste vorm in de Apple Watch, waardoor je dat niet kan opladen met alternatieve laadstations. Op die manier ondersteunt Apple dus de ‘één standaard’-politiek van het consortium, al is dat niet van harte.

Topmodel

Het is goed mogelijk dat Apple ervoor opteert om de laadtechnologie alleen toe te passen in het nieuwe high-end verjaardagsmodel. Vorige week wisten we al te melden dat dit model als eerste iPhone ooit een OLED-scherm zal meekrijgen. Mogelijk krijgt dat zelfs de gekromde rand die Samsung populair maakte. Het toestel zal de duurste iPhone worden die ooit het levenslicht zag, met een instapprijs van ruim 1000 euro.