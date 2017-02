De iPhone werd dit jaar 10 jaar en dat moet gevierd. Eerder lekte al uit dat Apple maar liefst drie modellen zou uitbrengen naar aanleiding van de festiviteiten. Eentje daarvan zou een OLED-scherm krijgen. Naarmate de voorstelling dichterbij komt, lekken almaar meer details uit. Zo blijkt de iPhone X, zoals de verjaardagsvariant zou gaan heten, niet alleen de grootste variant ooit te worden, maar ook het duurste instapmodel.

Peperduur

Volgens anonieme bronnen bij Fast Company zou het basismodel van de iPhone X maar liefst duizend dollar gaan kosten. De europrijs zal gelijkaardige proporties aannemen als we naar de prijszetting in het verleden kijken. Het model krijgt een OLED-scherm van Samsung en zal 5,8 inch groot zijn. Daarmee komen de iPhones op drie maten uit: 4,7 inch, 5,5 inch en dan deze 5,7 inch.

Om het formaat te compenseren zou Apple de bezels dunner dan ooit hebben gemaakt, een beetje zoals wat Huawei deed met de Mate 9. Bovendien zouden alle fysieke knoppen verdwijnen, wat ook weer ruimte uitspaart. De homeknop zou in het scherm worden ingewerkt, terwijl de knoppen aan de zijkant aanraakgevoelig worden gemaakt in het metalen frame.

Shoppen bij concurrent

De hoge prijs is deels te verklaren door het vervangen van de traditionele LCD-schermen door high-end OLED-schermen. Alleen Samsung zou blijkbaar schermen kunnen afleveren die aan de normen van Apple voldoen, waardoor de fruitteler naar verluidt al enige tijd schermen aan het inslaan in. De nieuwe schermen zijn ongeveer twee keer zo duur als de LCD-varianten.

Gezichtsherkenning

Nog volgens Fast Company zou Apple een nieuwe samenwerking hebben opgezet met Lumentum, een bedrijf dat werkt met 3D-technieken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die samenwerking zich zal uiten in de nieuwe iPhones. Het kan gaan om superieure cameraprestaties met verbeterd dieptezicht, maar het zou evengoed kunnen gaan om vergevorderde 3D-toepassingen zoals we die binnenkort ook terugvinden in de Lenovo smartphone met Project Tango aan boord. Een derde optie is dat de iPhones een Windows-Hello-achtige gezichtsherkenning meekrijgen.