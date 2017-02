Batterijtechnologie is dezer dagen een heet hangijzer. Iedereen is op zoek naar betere en kleinere batterijen die langer moeten meegaan. Desondanks is dit een van de gebieden waar vooruitgang het traagst vooruitgaat. In een paper legden studenten van het Massachusetts Institute of Technology uit hoe de oplader van de toekomst moet omgaan met veilig opladen en het opladen van meerdere toestellen tegelijk.

Namaakexemplaren

Ondanks de zoektocht naar nieuwe en betere batterijtechnologie laten steeds meer mensen zich verleiden door goedkope opladers. Dat leidt toch vele gesmolten batterijen, of exemplaren die er gewoon mee ophouden. Vorig jaar nog onderzocht Apple de verkoop van zijn opladers op Amazon: negen op de tien verkochte exemplaren bleken namaak te zijn. Het Britse bureau voor standaardisatie voerde een gelijkaardige test uit en ontdekte dat 397 op 400 opladers een basisveiligheidstest niet doorstond.

Nochtans dragen we onze mp3-spelers, smartphones en tablets overal mee naartoe. Een ontploffende batterij is nooit veraf met een slechte oplader. Nu draadloze opladers steeds populairder worden, ook voor Internet of Things-toestellen, besloten enkele studenten van het MIT die technologie van dichterbij te bekijken, op zoek naar manier om ze veiliger te maken.

Geëncrypteerd laden

Het resultaat is een chip die een geëncrypteerd signaal uitzendt naar het laadstation. Indien dat station geen correct signaal kan terugzenden, zal de batterij niet opgeladen worden. Dergelijke encryptie bestond al, ook voor batterijen, maar de onderzoekers wisten de techniek dusdanig aan te passen zodat de chip veel minder ruimte inneemt en makkelijker in kleine toestellen kan worden ingebouwd, bijvoorbeeld in smartphones.

Dezelfde chip kan er eveneens voor zorgen dat meerdere toestellen in de buurt van een oplaadstation tegelijk kunnen worden opgeladen. De chip kan namelijk het opgewekte magnetische veld manipuleren; dat veld zorgt voor inductie die batterijen vanop asftan kan opladen. Door de spoelen in de chip anders aan te sturen kan voor het toestel met chip een zwakker magnetisch veld worden opgewekt, zodat een toestel zonder chip, dat eventueel verder weg ligt, meer energie kan opnemen.

Werkend prototype

In samenwerking met Texas Instruments en TSMC, een fabrikant van semigeleiders, werd de chip al in de praktijk getest. Dat betekent dat een chipfabrikant nu reeds aan de slag gaat met de nieuwe technologie, waardoor de kans groot is dat nagemaakte opladers in de toekomst geen kans meer krijgen.