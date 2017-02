Europa heeft beslist dat je vanaf volgend jaar overal binnen de Unie toegang moet hebben tot je abonnementen. Dat betekent dat je in theorie toegang moet krijgen tot je eigen Netflix-aanbod wanneer je bijvoorbeeld aan het zonnen bent op een Grieks strand.

Het plan hoort thuis in dezelfde lijn als de afschaffing van de roamingkosten; die treedt al in werking in juni van dit jaar. Vanaf 2018 wordt het dus mogelijk om met je Belgische data-abonnement via de Yelo-app in het buitenland te genieten van je dagelijkse dosis Thuis of Familie.

Er zitten echter enkele weerhaakjes aan de nieuwe beslissing. Daarnaast kan je je de vraag stellen: wat met diensten die gratis worden aangeboden? En zal dat ons dan iets extra kosten? Het antwoord op deze vragen en meer vind je hier.