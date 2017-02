In het Chinese Tianjin brak woensdag een brand uit in een onderaanneming van Samsung. Het gaat om het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de eerste batch foutieve batterijen in de Samsung Galaxy Note 7. Zoals iedereen wel weet, werd dat model tweemaal teruggeroepen wegens brandgevaar. Deze fabriek staat nu ook in voor de recyclage van alle teruggeroepen smartphones.

Een woordvoerder van Samsung was er als de kippen bij om te zeggen dat de brand ontstaan is in dat recyclagecentrum. Het lijkt ironisch dat net hier een grote brand ontstaat, al bewijst het incident in dit geval dat Samsung de juiste beslissing heeft genomen. Daarnaast zei de woordvoerder dat er voor de rest van de fabriek geen oponthoud ontstond. Waarschijnlijk wordt hier momenteel gewerkt aan de nieuwe Galaxy S8 die binnenkort verschijnt, dus lijkt de lancering geen nieuwe vertraging te hebben opgelopen.

Verwarring zaaien

Bij het hoofd van de lokale brandweer klonk echter een heel ander verhaal. Die verklaarde namelijk dat de brand niet ontstaan was in het recyclagecentrum, maar op de productielijn. Volgens hem, en volgens Reuters, vatte een materiaal vuur in lithiumbatterijen in de werkplaatsen. Het zou gaan om halfafgewerkte producten.

Dat kan erop wijzen dat de batterijproblemen van Samsung nog lang niet verleden tijd zijn. Indien het hoofd van de brandweer gelijk krijgt, zit Samsung met een enorm probleem: een enkel geflopt model is een toevalligheid, twee achtereenvolgende brandgevaren de wereld in sturen kan moordend zijn voor de reputatie van het bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Samsung de oorzaak in het recyclagecentrum probeert te leggen.

In totaal zorgden 110 brandweerlui en 19 brandweerwagens ervoor dat de brand relatief klein bleef. Niemand geraakte gewond en ook de fabriek ondervond maar weinig schade. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of Samsung zich opnieuw zorgen moet maken; het Note 7-fiasco kostte de Koreaanse gigant maar liefst 5 miljard dollar.

Uitgebreid onderzoek

Vorige maand nog bracht Samsung een rapport naar buiten waarin het eindelijk uitleg verschafte over de oorzaken van de terugroeping. Het bleek te gaan om twee verschillende batterijdefecten. De eerste keer was er aan een hoek te weinig ruimte voorzien in de batterij, waardoor kortsluiting kon ontstaan. De tweede keer lag het aan het fabricageproces dat te haastig werd uitgevoerd.

Maar liefst 700 onderzoekers zijn maandenlang bezig geweest met het onderzoeken van alle batterijen. 200.000 toestellen en nog eens 30.000 aparte batterijen werden aan hevige tests onderworpen. Als gevolg van de onderzoeken werd een nieuw stappenplan ontworpen dat er in de toekomst voor moet zorgen dat nieuwe problemen vroegtijdig in de kiem worden gesmoord.