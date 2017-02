In de nieuwe Clickx die vanaf 14 februari in de winkel ligt, hebben we opnieuw een vraag gesteld aan alle lezers. Heb jij al een robot thuis rondrijden die het gras voor jou maait? Of doe jij nog steeds zelf het gras af? Of misschien heb je gewoon geen gras om te maaien? Laat het ons weten in onderstaande poll en kom direct te weten of andere lezers al een robot hebben rondrijden.

Heb jij al een slimme robot die het gras automatisch maait? Ja, ik heb geen gewone grasmachine meer

Ja, maar ik moet soms mijn grasmachine nog gebruiken

Nee, de prijs houdt me tegen

Nee, ik vertrouw de technologie niet

Nee, ik heb geen gras om af te rijden View Results

Deze poll loopt vier weken lang op de website. Daarna analyseren we het resultaat in het volgende nummer en stellen we opnieuw een volgende vraag. Onder elke deelnemer verloten we ook telkens een prijs. Veel succes!

Wil je meer weten over robotmaaiers? Lees dan zeker het Clickx-nummer dat 21 maart in de winkel ligt, inclusief uitgebreide test van meer dan 10 robotmaaiers.