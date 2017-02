Apple verkocht in het laatste kwartaal van 2016 zo’n 6 miljoen Apple Watches, zo berekende onderzoeksbureau Canalys. Dat aantal leverde Apple meer dan 2,6 miljard dollar aan omzet op, bijna 80 procent van de volledige omzet in de markt.

Marktaandeel

Volgens Canalys beleefde de Apple Watch hiermee zijn beste kwartaal ooit. Het zette deze prestatie neer ondanks belemmeringen in zijn voorraadketen, zo weet het onderzoeksbueau. Gecombineerd met de cijfers over het hele jaar zou Apple net geen 12 miljoen Apple Watches verkocht hebben in 2016, goed voor een marktaandeel van 49 procent. Het heeft daarmee een ruime voorsprong op de tweede en de derde grootste fabrikant in de markt, respectievelijke Fitbit (17 procent) en Samsung (15 procent). “Afgezien van de verbeteringen in hardware en sofware van de nieuwe modellen, slaagde Apple hier voornamelijk in door zijn gestroomlijnde marketing en aangepaste kostprijzen, waardoor het een grotere markt kon aanspreken,” aldus Canalys in zijn rapport.

Gebroken records

Apple zelf is altijd zeer terughoudend geweest met het geven van verkoopscijfers van de Apple Watch. CEO Tim Cook liet tijdens het laatste financiële rapport optekenen dat het bedrijf meerdere records had gebroken met de verkoop van de smartwatch de afgelopen drie maanden, maar zonder harde cijfers bekend te maken. Het succes zal alvast bijgedragen hebben tot de beter dan verwachte winst waarmee het bedrijf kon uitpakken.

Canalys verwacht dat Android Wear-producten weer wat terrein zullen winnen op WatchOS in de komende periode door de lancering van de volgende update van Googles besturingssysteem in de loop van deze maand.