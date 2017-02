Apple is nog niet klaar met de aansluitingen op je favoriete gadgets. Het bedrijf uit Cupertino heeft namelijk een nieuwe standaardconnector klaar: UAC (Ultra Accessory Connector). Het ding moet doen wat de naam al doet vermoeden: accessoires verbinden met je iPhone of Mac. De UAC maakt deel uit van het Made for iPhone-project dat accessoiremakers voorziet van technische specificaties, zodat ze hun producten kunnen optimaliseren om met i-producten te werken.

Bestaande connector

De nieuwe connector maakt gebruik van een aansluiting met 8 pinnen die reeds bestond en onder meer wordt gebruikt bij digitale camera’s van Nikon. De aansluiting is kleiner dan die van USB-C of microUSB, waardoor fabrikanten plaats kunnen besparen in hun accessoires. Op termijn moet UAC USB-C en Lightning vervangen op gadgets als hoofdtelefoons.

Apple zegt dat het niet van plan is de andere aansluitingen te verdrijven. De nieuwe connector zal alleen dienen als tussenstuk voor accessoires, zodat die optimaal kunnen samenspelen met Apple-producten, zonder al te veel ruimte in te nemen.

Geldklopperij

De nieuwe aansluiting belooft opnieuw vele kabelfabrikanten rijk te maken. Apple moedigt namelijk aan om verschillende kabels te produceren die UAC kunnen verbinden met Lightning en met USB-C of USB-A. Op die manier zou de gebruiker, volgens Apple, zijn koptelefoon makkelijker kunnen gebruiken met verschillende toestellen.

Het fruitige merk bewijst met zijn nieuwe standaard dat hij nog steeds de moed bezit om te innoveren. Na het verwijderen van de audio-jack in de nieuwste generatie iPhones, was Apple duidelijk van mening dat dit er nog wel bijkon. Terwijl de nieuwe oplossing wel degelijk voordelen lijkt te hebben, lijkt het toch vooral een nieuwe hoop gedoe die op de stapel wordt geworpen.