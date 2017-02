Lenovo wist heel wat hoofden te draaien met de introductie van Yoga Book, een fraai ontworpen hybride met een bijzonder toetsenbord. De nieuwste tablet van de Chinese fabrikant, de Yoga A12, heeft hetzelfde toetsenbord in de aanbieding aan een kleinere prijs.

Tabletlaptop

De Yoga A12 wordt in de markt gezet als een 12,2 inch Androidtablet, maar kan evengoed dienst doen als een budgetlaptop. Het krijgt immers hetzelfde aanraakgevoelige Halo toetsenbord mee dat bij de 10-inch Yoga Book heel wat stof deed opwaaien. Omdat er geen fysieke toetsen aanwezig zijn, is de hybride een pak dunner en lichter dan gelijkaardige toestellen bij de concurrentie. Net zoals bij alle Yoga-modellen van Lenovo kan de Yoga A12 360 graden roteren.

De processor binnenin de A12 is identiek aan die van de Yoga Book: een Intel Atom x5. Daarentegen zijn de RAM en de opslagruimte met de helft teruggebracht, op 2 GB RAM en 32 GB geheugen. Lenovo belooft een autonomie van 13 uur. Er is geen Windows-optie voorzien voor de A12, noch krijg je er de speciale stylus-ondersteuning zoals bij de Yoga Book. Op zich is het ontbreken van een Windowsversie geen groot verlies: uit onze review bleek dat het draaien van Windows op de duurdere hybride al iets te ambiteus was van Lenovo.

Met die specificaties moet je de Yoga A12 zien als een interessant alternatief voor iemand die onderweg productief wil zijn of zich wil ontspannen met Netflix; al te zware programma’s draaien of uitgebreid multitasken valt buiten de vermogens. De tablet zal vanaf 8 februari beschikbaar zijn voor 299 dollar. Informatie over de beschikbaarheid op de Europese markt is nog niet voorhanden.