Open VLD-minister Bart Tommelein verklaarde woensdag in de Energiecommissie dat hij Vlaamse gezinnen vanaf 2019 wil laten overschakelen op slimme energiemeters. “In Europa zijn we bij de laatsten, er is geen tijd meer te verliezen,” sprak Tommelein. De uitspraak kwam er na een vraag van parlementslid Robrecht Bothuyne van CD&V.

De nota waarin Tommelein zijn plannen neerschreef wordt komende vrijdag besproken in de ministerraad. Als de plannen worden uitgevoerd, moeten vanaf 1 januari 2019 alle analoge energiemeters vervangen worden door slimme exemplaren. Ze zouden niet alleen voordelen opleveren voor de gezinnen, maar voor het hele land. Met een slimme meter ben je namelijk beter in staat om het algemene verbruik op te meten, waardoor de energiecentrales beter worden afgesteld op de vraag.

Voordelen

Stroomtekorten zouden mogelijk tot het verleden gaan behoren, terwijl iedereen voor zichzelf eveneens een beter idee krijgt van zijn verbruik op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis. Dergelijke gegevens zouden vanop een app afgelezen kunnen worden. Een voorbeeld van een slimme meter die reeds bestaat, is het Belgische Smappee. Deze wordt aangesloten op een bestaande (analoge) meter, waarna hij je verbruik begint op te meten.

Een brede uitrol van slimme meters zou er echter anders uitzien: het zou gaan om een toestel dat rechtstreeks geïntegreerd is in de meter. Eandis en Infrax zijn reeds in 2010 begonnen met het opzetten van proefprojecten in verschillende Vlaamse gemeenten. In 2016 was dat proefproject reeds uitgebreid tot 28.410 slimme elektriciteitsmeters en 16.384 gasmeters.

Vragen en bedenkingen

Voorlopig zijn er nog vragen over zonnepanelen die moeten bantwoord worden. Wie in het verleden zo’n investering deed, wil die natuurlijk zien renderen. Vandaag gebeurt dat met terugdraaiende meters. Van zodra die vervangen worden door slimme exemplaren zal dat niet meer mogelijk zijn. Tommelein belooft dat er gewerkt wordt aan een oplossing, maar laat nog niet te veel in zijn kaarten kijken.

“Iemand die investeert in zonnepanelen zal duidelijk, zelfs als dat is met een terugdraaiende teller die wordt afgeschaft, in een systeem terechtkomen dat nog altijd rendabel blijft. Ook diegenen die in het verleden hebben geïnvesteerd, moeten niet opeens worden benadeeld door een systeem van digitale meters,” zegt Tommelein.

Leden van de oppositie zijn voorlopig nog niet gewonnen voor het voorstel. Zij stellen dat de kostprijs van het project kan oplopen tot twee miljard euro. Daarnaast is helemaal niet duidelijk wie dat bedrag moet ophoesten: Eandis, de netbeheerder en bij uitbreiding de overheid? Of wordt de rekening doorgestuurd naar de consument?