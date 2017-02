Voor de eerste keer in vijf jaar kan Apple nog eens met de titel van topsmartphoneverkoper pronken. Het bedrijf versloeg rivaal Samsung op vlak van het aantal verkochte toestellen tijdens de laatste maanden van vorig jaar, het eerste fiscale kwartaal in de Verenigde Staten. Tijdens deze periode verkocht Apple maar liefst 78,29 miljoen iPhones, ten opzichte van de 77,5 miljoen toestellen die door Samsung aan de man werden gebracht.

Apple is financieel erg afhankelijk van zijn verkoop van iPhones. Maar liefst twee derde van de omzet van het bedrijf wordt immers door de slimme toestellen gegenereerd. Het recordaantal verkochte smartphones zorgt er dan ook voor dat het bedrijf een grotere winst kan neerzetten dan initieel werd verwacht. De winst van 18 miljard dollar zorgt er voor dat de aandelen van Apple met drie procent zijn gestegen.

Hulp

Om tot deze bijzonder goede resultaten te komen, kreeg Apple hulp van zijn grote concurrent Samsung en de kalender. Samsung lanceerde tijdens de tweede helft van vorig jaar immers zijn Galaxy Note 7, waarvan het bedrijf verwachte dat het toestel onder menig kerstboom zou belanden. Zoals we inmiddels maar al te goed weten, was de Note 7 echter geen lang leven beschoren. De smartphones bleken spontaan in vlammen te kunnen opgaan en werden daarom uit de winkelrekken gehaald. Mede door het gebrek aan een nieuw vlaggenschip en de geleden imagoschade verkocht Samsung minder smartphones dan verwacht en kreeg Apple vrij spel.

Zoals eerder aangehaald heeft ook de kalender Apple een duwtje in de rug gegeven. Het eerste fiscale kwartaal eindigt immers normaal gezien op 31 december. Apple had echter zijn voorgaande kwartaal al op 24 september afgerond, waardoor het een week extra aan verkoopcijfers aan zijn statistieken heeft kunnen toevoegen. Hoogstwaarschijnlijk zal het bedrijf hierdoor minder goede resultaten kunnen voorleggen voor de eerste maanden van dit jaar.

De extra week in het kwartaal is geen geniepige zet van Apple om betere resultaten te kunnen voorleggen. Geen enkel kwartaal is ooit exact gelijk. Er zijn seizoensgebonden verschillen, valutaschommelingen en wisselende lanceringsdata. Hierdoor kan je twee kwartalen nooit zomaar met elkaar vergelijken. Ondanks de externe hulp die het bedrijf heeft gekregen, blijven het erg mooie resultaten die Apple kan voorleggen.