De VRT lanceert vandaag zijn nieuwe videoplatform VRT NU. Op deze manier zijn kijkers in staat om tot een maand na uitzending een programma (opnieuw) te bekijken. Voorlopig is dat alleen mogelijk via de website, al worden in de (niet nader bepaalde) toekomst ook apps beschikbaar gesteld. Naast programma’s die reeds uitgezonden zijn, is het ook mogelijk om selecte uitzendingen live te bekijken.

Tweakers laat weten dat er geen regiobeperking gehanteerd wordt voor de dienst; ook vanuit het buitenland kan je er gebruik van maken. Wel moet je een VRT-account aanmaken via Facebook, Google of een e-mailadres. De dienst is helemaal gratis.

Achterstand

Meteen valt op dat de VRT gebruik maakt van verouderde technologie. Zo is de videospeler gebaseerd op Flash, software die stilaan geweerd wordt uit elke browser vanwege de vele problemen en beveiligingslekken. Daarnaast is de hoogst beschikbare kijkkwaliteit 520p; je kan de kwaliteit aanpassen via een knop die bedrieglijk de letters ‘HD’ draagt, terwijl echte HD-kwaliteit pas begint op 720p.

Gelukkig ondersteunt de website ook HTML5, wat betekent dat je de video’s toch zonder problemen kan bekijken, ook op mobiele toestellen.

Niettemin kan je je afvragen waarom een groot televisienet zich vandaag de dag wil profileren met platform waar nog geen app voor beschikbaar is. Het lijkt in te gaan tegen de huidige vervlechting van de Vlaming en zijn smartphone. Daarnaast valt op dat concurrent VTM al jaren beschikt over zo’n videoplatform – al was dat in het begin niet helemaal gratis te gebruiken. VRT lijkt hiermee de kans te missen om een voorsprong te nemen op zijn concurrenten.

Update: Gevraagd naar een reactie zei Hans Van Goethem, woordvoerder voor VRT, dat ze vanwege de nieuwe beheersovereenkomst met de overheid pas nu in staat waren om dergelijk platform uit te bouwen. “In een eerste stadium vinden we het belangrijk dat we deze ervaring beschikbaar stellen voor al onze kijkers. Daar kunnen we dan uit leren en die ervaring toepassen in de apps die later volgen,” zei Van Goethem.

Aan technische zijde laat VRT weten dat het voor hen momenteel belangrijker is om ‘eerst de content makkelijk beschikbaar te stellen’ en vervolgens ‘de technische upgrading te laten volgen’.