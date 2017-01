Om zijn zoekresultaten schoon en veilig te houden, ruimde Google in 2016 bijna 2 miljard ‘foute’ reclameberichten op. Volgens de technologiereus is dat meer dan een verdubbeling van het aantal verwijderde berichten in het jaar daarvoor.

Extra maatregelen

Deels komt de explosieve groei van het aantal foute advertenties door de extra maatregelen die Google vorig jaar nam om dergelijk berichten op te sporen en te verwijderen. Zo stelde het strengere regels om gebruikers te behoeden voor “misleidende en roofzuchtige aanbiedingen”. Zo nam het onder andere advertenties voor kortetermijnleningen in het vizier. Daarnaast sleutelde het aan de algoritmes die foute reclame opsporen om deze nog sneller te maken. Het zorgde ervoor dat het in 2016 112 miljoen ‘trick-to-click’ advertenties verwijderde, zes keer meer dan in 2015. Trick-to-click-berichten proberen mensen ertoe te bewegen op een link te klikken waardoor ze malware binnenhalen, vaak zien deze berichten eruit als waarschuwingsmeldingen van je pc.

Mobiele doelwit

Het aantal scammers en hackers dat zich op mobiele gebruikers richten blijft klein ten opzichte van pc-gebruikers, maar kent een opgemerkte groei. Google haalt het voorbeeld aan van ‘zelfklikkende advertenties’, berichten die het downloaden van een ongewilde app op je smartphone kunnen activeren. In 2015 ruimde de technologiereus daarvan enkele duizenden op. vorig jaar was dat al gestegen naar 23.000 instanties. “Een enorme jaar-op-jaar toename,” aldus Google.

Geneesmiddelen en afslankmethodes

Een grote categorie in de verwijderde foute advertenties zijn promoties voor illegale activiteiten of producten. Zo tekende de zoekmachine een duidelijke aangroei op van het aantal advertenties voor illegale geneesmiddelen, die stegen van 12,5 miljoen naar 68 miljoen. Verder maken ook advertenties die opzettelijk misleidend zijn een significant deel uit van de geëlimineerde berichten, met 80 miljoen hits.

Google verwijdert niet alleen advertenties. Als het websites opmerkt die tegen zijn regels ingaan, onderneemt het actie en verwijdert het deze uit de zoekresultaten. 47.000 websites die zich bezighielden met oplichting via afslankingsmethodes kregen Google op hun dak, hetzelfde met 15.000 websites die ongewilde software op hun bezoekers afvuurden. 6.000 websites werden effectief geschorst voor het adverteren van namaakgoederen.