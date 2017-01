Windows-computers en veiligheid, het blijft een hekel punt. Om het voor zijn gebruikers gemakkelijker te maken om inzicht te krijgen in hoe goed hun pc is beschermd, wil Microsoft verschillende aspecten samenbrengen in het nieuwe Windows Defender Security Center. Deze hub moet je in een oogopslag kunnen vertellen of je bescherming voldoende is.

Totaaloverzicht

Het Security Center zal deel uitmaken van de grote creators update die Microsoft in april uitrolt. In de tool krijg je toegang tot vijf aspecten van beveiliging: virussen en bedreigingen, toestelprestaties en -gezondheid, firewall en netwerkbeveiliging, app en browsercontrole en familie-opties. Dit kan je van die vijf zuilen verwachten:

Het luik ‘Virussen en bedreigingen’ koppel je met het antivirusprogramma dat je computer beschermd; dat kan Windows Defender zijn, maar ook securityprogramma’s van je eigen keuze. Onder ‘Toestelprestaties en -gezondheid’ vind je informatie over updates, drivers, geheugen- en batterijcapaciteit, plus de mogelijkheid om Windows te verversen met een clean install zonder verlies van data. De netwerkbeveiligingsknop leidt je naar instellingen die je helpen om netwerkproblemen op te lossen. Met ‘App & browsercontrole’ beheer je instellingen voor SmartScreen. De familie-opties geven je de mogelijkheid om de internetactiviteiten van je kinderen in het oog te houden.

Het is nog niet duidelijk of het Security Center gehuisd zal worden in de instellingen, of een plekje krijgt ergens anders op Windows. Anders dan in het verleden zal Windows Defender automatisch geactiveerd worden wanneer je antiviruslicentie verloopt. Microsoft beklemtoont dat het niemand wil onder druk zetten om diens eigen Defender te gebruiken. “Windows 10 respecteert je vrijheid om de beveiligingssoftware en -services te kiezen die je voorkeur dragen.”