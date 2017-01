Vorig jaar kondigde Google een nieuw appconcept aan voor Android, Instant Apps genaamd. Dankzij de functie krijgen Android-gebruikers toegang tot apps zonder dat ze deze moeten installeren. Stel dat je een stad bezoekt die een app heeft voor na te kijken waar vrije parkeerplaatsen zijn. Aangezien je slechts eenmalig naar de gemeente gaat, wil je liever niet dat de app vrije ruimte op je toestel in beslag neemt. Dankzij Instant Apps zal je kunnen nakijken waar je kan parkeren zonder dat de app geïnstalleerd hoeft te worden.

Om dit concept te verwezenlijken, worden apps verdeeld in kleinere pakketjes. Op het moment dat je de functionaliteit van een app die je niet hebt geïnstalleerd wilt aanspreken, zullen enkel de relevante pakketjes naar je smartphone worden gehaald. Hierdoor verlies je geen tijd aan het downloaden en het installeren van de volledige app, maar kan je toch genieten van de voordelen die applicaties met zich meebrengen.

Beperkte test

Google heeft de voorbije maanden samengewerkt met enkele appontwikkelaars om het concept verder uit te werken. Het bedrijf wil Instant Apps zowel van de ontwikkelaars- als gebruikerskant testen. Hiervoor heeft het onder andere apps van BuzzFeed, Wish, Periscope en Viki omgevormd tot een Instant App.

Jammer genoeg laat Google enkel weten dat het is begonnen met Instant Apps beperkt uit te testen. Het bedrijf vertelt hier niet bij hoe je de functie zelf al eens onder handen kan nemen. Bij het oproepen van een BuzzFeed-pagina komen wij alvast op de website uit in plaats van in de app, maar misschien heb jij meer geluk.

Ontwikkelaars

De volledige SDK voor het ontwikkelen van Instant Apps zal pas over enkele maanden worden uitgerold. In de tussentijd kan je je app al wel voorbereiden op de komst van het concept. Op een webpagina doet Google uit te doeken aan welke voorwaarden een app moet voldoen om tot Instant App te worden omgevormd.

Zo dien je ervoor te zorgen dat de navigatie in de app gebruik maakt van URL’s. Ook moeten apps opgesplitst kunnen worden in modules die kleiner zijn dan 4MB. Ontwikkelaars moeten hun apps in kleinere pakketjes opsplitsen die onafhankelijk van elkaar kunnen werken op basis van URL-navigatie.