De nieuwe MacBook Pro werd met wisselend enthousiasme ontvangen. Sommige eigenaars rapporteerden dat de autonomie van hun toestel nog niets eens de helft is van de tien uur die klanten gewend zijn van MacBooks. Bovendien verschilt de geschatte resterende autonomie drastisch van de werkelijkheid en vertonen sommige MacBook Pro’s grafische problemen. Met een minimumprijs van 1.999 euro zou de MacBook Pro dergelijke problemen niet mogen bevatten.

In een vorige macOS-update loste Apple het probleem met de foutieve autonomieschatting op door de functie simpelweg van MacBook Pro’s te verwijderen. Op deze manier kunnen de laptops de capaciteit van de batterij niet langer foutief inschatten, maar is het voor gebruikers eveneens een raadsel hoe lang hun toestel nog zal meegaan. Niet volledig onverwacht waren klanten van Apple verre van tevreden met deze oplossing.

Safari

Met de nieuwste update van macOS gooit Apple het daarom over een andere boeg. Deze keer pakt het bedrijf de oorzaak van de batterijproblemen aan. Volgens Apple was de slechte autonomie te wijten aan een bug in Safari die zorgde voor een sterk wisselende gebruikersduur. De bug werd eerder al in bèta’s opgelost en Apple laat de update nu op het grote publiek los. Wie macOS Sierra 10.12.3 op zijn laptop heeft staan, zou een verbetering in autonomie moeten opmerken.

Verder zou de update voor verbeterde stabiliteit, compatibiliteit en beveiliging van je toestel moeten zorgen. Ook heeft Apple de waarschuwing voor de batterijduur aangepast. Je zal niet langer enkel kunnen nagaan welke apps veel stroom verbruiken; ook kan je nagaan of de helderheid van je scherm voor een slechte autonomie zorgt.

Wie een toestel heeft dat macOS Sierra ondersteunt, kan de update naar 10.12.3 installeren via de Mac App Store.