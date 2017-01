In aanwezigheid van burgemeester van Antwerpen Bart De Wever en schepen voor mobiliteit Koen Kennis stelde Rombit vandaag het eerste slimme parkeerverbodsbord voor. Het bord ziet er in eerste instantie niet bijzonder uit, tot je merkt dat het krijtbord verdwenen is. In de plaats vind je vier kleine e-inkschermen – zoals ook bij e-readers gebruikt worden – die de data en uren van het parkeerverbod weergeven.

Diefstalbeveiliging

De slimme verkeersborden zijn een nieuw wapen in de strijd tegen misbruik. Kennis geeft zelf het voorbeeld van particulieren of verhuisbedrijven die vaak dergelijke borden uit hun wagens toveren. Aangezien de modellen van Rombit uitgerust zijn met een alarm en een GPS-systeem zullen de borden in de toekomst niet meer zomaar ontvreemd kunnen worden. Wie het toch probeert, krijgt minimaal een bezoekje van de politie – die de borden kan opsporen – en een gasboete cadeau.

Per bord betaalt de stad ongeveer 300 euro. In totaal wordt het huidige testproject uitgevoerd met een tweehondertal borden. Wie er eentje wil aanvragen, kan dat online doen, waarna de bevoegde stadsdiensten er eentje zullen opstellen. Dat gebeurt met een geregistreerde smartphone die uitgerust is met een app die voor dit doel ontwikkeld werd. Alleen een geregistreerd persoon, in bezit van de juiste smartphone, zal met behulp van NFC zo’n bord kunnen instellen.

Uitgebreid netwerk

Rombit is een start-up die eerder al met het idee kwam om parkeerverbodsborden te verbinden aan het systeem dat gebruikt wordt voor vergunningen. Alle borden werden daarop uitgerust met een QR-code, zodat eenieder kan controleren of een bord wel op de juiste plek staat, en of de opgegeven informatie wel klopt. Het slimme bord wordt nu geïntegreerd in dat netwerk, waardoor het de meest tastbare uitvoering wordt van Antwerpen als slimme stad.

“Het is het meest zichtbare element van onze recente pogingen om van Antwerpen een echte slimme stad te maken,” zegt De Wever. “We hadden reeds slimme vuilbakken, maar nu komt de burger echt in aanraking met onze uitrusting.” Op termijn hoopt De Wever dat dergelijke technologie zichzelf gaat terugbetalen. “We zijn nu de eerste stad ter wereld met deze technologie en we hopen dat er nog vele steden zullen volgen. In de vorm van een joint venture kunnen we dan hopelijk onze investering terugverdienen,” geeft De Wever nog mee.”