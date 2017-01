Vier maanden nadat de Samsung Galaxy Note 7 definitief uit productie werd genomen, heeft het bedrijf een antwoord klaar over de problemen die ervoor zorgden dat de smartphone is sommige gevallen ontplofte. Volgens Samsung zorgden twee aparte fouten ervoor dat de telefoon uiteindelijk uit de rekken moest worden gehaald – één in de oorspronkelijke toestellen, een tweede fout in de vervangmodellen die het bedrijf inderhaast produceerde.

Dubbele pech

De originele Galaxy Note 7-batterij bevatte een designfout in de rechterbovenhoek, waardoor de elektrodes sneller geneigd waren door te buigen. Dat zorgde er in sommige gevallen voor dat de scheiding tussen positieve en negatieve elementen binnen de batterij het begaf, met een kortsluiting tot gevolg. Nadat ook effectief verschillende keren was gebeurd, zag Samsung zich genoodzaakt de telefoons terug te roepen en te vervangen.

Die vervangmodellen hadden een andere batterij, maar deze bleken ook met problemen opgezadeld. Hier lag de fout niet aan het design, maar wel aan de fabricage. Het lassen van de batterijen zou verkeerd gelopen zijn, waardoor ook deze accu’s een verhoogde kans hadden om kort te sluiten. Volgens Samsung was die fout erin geslopen omdat de toeleverancier te haastig zijn productie probeerde te verhogen om aan de vraag van het bedrijf te voldoen.

Opeenvolging fataal

Samsung heeft tijdens het onderzoek 700 van zijn werknemers op de taak gezet om 200.000 smartphones te testen, plus 30.000 aparte batterijen. Daarnaast nam het ook drie onafhankelijke organisaties in de arm om onderzoek uit te voeren en de waarachtigheid van Samsungs resultaten te bevestigen, wat deze uiteindelijk ook gedaan hebben. Het bedrijf legt de schuld volledig bij de batterijen, volgens hen was er niets mis met het design van de Samsung Galaxy Note 7, zoals sommige experts suggereerden. Het was de opeenvolging van de twee fouten die de ondergang van de Galaxy Note 7 onafwendbaar maakte. “We geloven dat zonder de fabricagefout van de tweede batterij, de Note 7 nog altijd op de markt zou zijn,” zo verklaarde Samsung topman Tim Baxter aan Recode.

Stappenplan

Om batterijproblemen in de toekomst te voorkomen, zal het Zuid-Koreaanse bedrijf een nieuw testproces met acht stappen implementeren voor alle lithium-ionbatterijen die het bedrijf gebruikt. Verder richt het ook een adviesraad in de bevolkt zal worden door onafhankelijke wetenschappers van topuniversiteiten.

Het testproces omvat 5 procedures die Samsung in het verleden al gebruikte om batterijen te controleren, maar die nu ‘verbeterd’ en meedere keren uitgevoerd worden. Dit omvat duurzaamheidstests, röngtenstraal-screening, visuele inspectie, ontmantelingstesten, en voltagemeetingen. Daarnaast komen er drie nieuwe stappen bij: een uitgebreide oplaad- en ontlaadtest, Total Volatile Organic compound-test die moet controleren dat er absoluut geen mogelijkheid van lekken zijn, en een versnelde gebruikstest die moet bevestigen dat de batterijen ook na lang gebruik veilig blijven.

Samsung Galaxy S8

Ondertussen heeft Samsung ook een beetje meer informatie vrijgegeven over zijn volgende premiumsmartphone, de Samsung Galaxy S8. Het toestel zal niet zoals gewoonlijk voorgesteld worden tijdens het Mobile World Congress eind februari. Dat heeft het hoofd van de mobiele tak van het bedrijf Koh Dong-jin laten weten in een interview met Reuters. “Samsung Electronics zal er hard aan werken om het vertrouwen van de consument terug te winnen,” verklaarde hij tijdens een persconferentie. Over wanneer het Zuid-Koreaanse bedrijf de lancering van de smartphone dan wel gepland heeft, wilde Dong-jin niets kwijt.