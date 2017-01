TransIP heet het Nederlandse bedrijf achter Stack. Stack zag eind 2015 in Nederland het levenslicht en heeft sinds de lancering meer dan 100.000 gebruikers vergaard. Begrijpelijk: iedereen die een account aanmaakt krijgt maar liefst 1 TB aan gratis opslagruimte cadeau. Stack was alleen beschikbaar voor mensen met een Nederlands IP-adres, tot vandaag. Sinds deze ochtend is de clouddienst officieel in België beschikbaar.

Hoewel Stack helemaal gratis is, moet de functionaliteit niet onderdoen voor Dropbox, OneDrive of een gelijkaardige clouddienst. Zo heb je toegang tot gesynchroniseerde mappen, een webportaal en apps voor je mobiele telefoon. Er zijn applicaties voor Android en iOS maar niet voor Windows Phone .Om aan de slag te gaan met Stack, vraag je hier een account aan. Na even wachten zal je via e-mail een invitecode krijgen en kan je aan de slag. Vanaf nu kan je een account aanvragen. Om 12u begint Stack met het toewijzen van accounts. In je Stack zal meteen een pdf-bestand zitten waar je stap voor stap aan de hand van screenshots ontdekt wat je allemaal kan doen met de dienst.

Omdat Stack een Nederlandse dienst is, staan al je gegevens in een datacenter in Amsterdam. Daar zijn ge versleuteld met een veilig AES256-algoritme, wat wil zeggen dat ook Stack niet door je data gaat. Noch je persoonsgegevens nog de data die je online zet worden gebruikt om munt uit te slaan, in contrast met wat bijvoorbeeld Google doet.

Op onze zustersite TechPulse lees je meer over hoe de clouddienst werkt en ontdek je hoe het mogelijk is dat een bedrijf zomaar een terabyte gratis cadeau kan doen zonder dat je privacy daardoor geschonden wordt.