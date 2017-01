Volgens de Amerikaanse operator Verizon lopen nog “duizenden” klanten rond met een risicovolle Samsung Galaxy Note 7. Dat ondanks de verschillende publieke terugroepmomenten voor de smartphone, het feit dat je er niet mee op een vliegtuig mag, en de uitrol van een software-update die ervoor zorgt dat de batterij van de telefoon niet meer kan laden.

Koppigheid

“Er zijn nog steeds klanten die de teruggeroepen smartphones gebruiken, die hun Note 7 nog niet hebben ingeleverd of omgeruild bij een verkooppunt,” verklaart het bedrijf in een interview met Fortune. De overgebleven gebruikers van de Note 7 hebben de fatale update voor het toestel weten te omzeilen, aldus Verizon, waardoor ze de smartphone kunnen blijven hanteren. Het is onwaarschijnlijk dat ze niet gehoord hebben van de problemen met de telefoon, wat betekent dat de groep voornamelijk uit koppigheid vasthoudt aan de toestellen.

Knuppel achter de hand

De telecomprovider wil daarom nog een stapje verder gaan in het neutraliseren van de Galaxy Note 7. Alle uitgaande oproepen via de telefoon zullen binnenkort belanden bij de klantendienst van Verizon. Daar zal men de gebruikers duidelijk maken dat ze hun smartphone moeten inleveren. De enige uitzondering op die maatregel zijn de ‘911’-oproepen, het Amerikaanse equivalent van een noodoproep, die wel doorgeschakeld worden.

Als dat niet afdoende is, houdt Verizon nog een ultieme knuppel achter de hand: de gebruikers laten betalen. Als klanten hun smartphone niet willen afgeven, kan het zijn dat de provider hen de volledige aankoopprijs van de Samsung Galaxy Note 7 zal aanrekenen. Geen peuleschil want het instapmodel van de smartphone droeg een prijskaartje van 849 euro, en in de VS is het eigenlijk standaard dat een telefoon aan verminderde prijs wordt aangeboden, gekoppeld aan een abonnement.

Samsung zal binnenkort de resultaten presenteren van zijn eigen onderzoek naar de fouten die ertoe leidden dat Galaxy Note 7 in sommige gevallen ontplofte. Het persevenement staat gepland voor 23 januari.