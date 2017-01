Duitsland is het eerste Europese land dat kennis zal maken met de vals-nieuws-filter die Facebook ontwikkeld heeft, zo rapporteert The Financial Times. De update zal in de komende weken uitgerold worden. De filter komt erop neer dat nieuwsverhalen op Facebook een label zullen krijgen die aan gebruikers duidelijk maakt dat de waarheid van het verhaal bedenkelijk is. Om de artikelen te controleren werkt Facebook samen met onafhankelijke partners. De filter is vorige maand voor de eerste keer live gegaan in de Verenigde Staten.

Etiket

Voor de controle van het Duitse nieuws zal Facebook samenwerken met Correctiv, een nonprofit-organisatie met thuisbasis in Berlijn. Correctiv krijgt dus de mogelijkheid om nieuwsberichten als bedenkelijk aan te duiden. Het label zal zichtbaar zijn op Facebook, je zal een verklaring kunnen opvragen waarom een artikel als bedenkelijk wordt beschouwd, en er zal ook een melding opduiken wanneer je het nieuws wil delen met anderen. Artikels met het etiket zullen ook door het Facebook-algoritme minder snel worden opgepikt. Facebook zou nog andere partners zoeken om het Duitse luik van de filter te ondersteunen, en om het instrument in meer landen beschikbaar te stellen.

President Trump

Nepnieuws is een brandpunt in de Amerikaanse pers geworden sinds de verrassende verkiezing van Donald Trump als president. Facebook kwam al snel in het vizier van de critici, aangezien het de laatste jaren een van de belangrijkste platforms is geworden waar mensen in contact komen met nieuws.

Sociale media werken nepnieuws in de hand: valse artikelen zijn vaak sensationeel geschreven, waardoor meer mensen erop klikken en het delen. Die populariteit maakt dat de artikelen hoger ingeschat worden door het algoritme dat beslist wat je te zien krijgt, waardoor het meer mensen bereikt, enzovoort. Duitsland moest onlangs nog zelf nepnieuws ontzenuwen nadat een verhaal viraal ging dat claimde dat een grote groep moslims een kerk in Dortmund in brand had gestoken tijdens nieuwjaarsnacht.

Google

Het zijn niet alleen de mechanismes van sociale media waar nepnieuws gebruik van kan maken; ook Google is niet immuun voor dergelijke uitschuivers. De zoekmachine toonde tot een week na de presidentsverkiezingen een flagrant fout bericht over de verkiezingsuitslagen als topresultaat voor wie ernaar zocht. De zorgen rond de manipulatie van de verkiezingen door de cyberactiviteiten van Rusland speelden ook mee. Facebook-CEO Mark Zuckerberg kwam onder druk te staan om er iets aan te doen, en kwam uiteindelijk met verschillende voorstellen, waaronder het labelsysteem. Het netwerk blijft experimenteren met andere tools om nepnieuws te identificeren.