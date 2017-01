Clickx zoekt vijf lezers die uitgebreid de nieuwste SSD van Samsung willen testen. Ze ontvangen de SSD thuis, waarna ze die zelf gaan installeren in hun laptop of desktop. Dankzij de gebruiksvriendelijke meegeleverde software van Samsung, kan je helemaal zelf je data met enkele klikken overzetten naar de SSD. Daarna vragen we jouw mening over hoe groot of klein het verschil is tussen een SSD en een klassieke harde schijf. En natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe eenvoudig de overzetting verliep van de harde schijf naar de SSD.

Stuur je motivatie door naar lezerstest@clickx.be waarom jij heel graag deze Samsung 850 EVO SSD 250 GB wil testen. Inschrijven kan tot en met 7 februari, daarna nemen we contact op met de gelukkige lezers. Veel succes!