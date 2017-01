De eerste dag van het Brains vs. AI pokertoernooi zit erop. De spelwedstrijd, die in totaal 20 dagen zal duren, is in het leven geroepen door de Amerikaanse Carnegie Mellon University om de capaciteit van hun kunstmatige intelligentie te meten met die van pokerprofessionals. Het is duidelijk welke partij er na de eerste speeldag er het beste voor staat: de AI heeft al 81.716 dollar verzameld met kaarten, zijn menselijke tegenstanders 7.288 dollar.

Libratus

Specifiek nemen AI en mensen het tegen elkaar op in Heads-up No-Limit Texas Hold’em, een variant van poker waarbij enkel twee spelers tegenover elkaar zitten en er geen limiet staat op hoeveel men kan bieden tijdens het kaartspel. Dat artificiële intelligentie in staat is om mensen te verslaan in spellen die complexe strategieën vragen, is al bewezen met klinkende overwinningen tegen kampioenen in schaken en Go. Poker vormt een nieuwe uitdaging, omdat aan de start van het spel niet alle informatie gekend is. Het tournament werd twee jaar geleden al eens gehouden met computer Claudico, en toen was de uitslag nog ten voordele van de mens. Libratus, de opvolger van Claudico, bezit blijkbaar een betere pokerface.

“Ik voelde dat Libratus veel beter speelt dan Claudico dat deed in de vorige uitdaging,” laat Jason Les, een van de pokerprofessionals, aan The Verge weten. Hij zegt dat de AI er veel beter in slaagt om zijn stategie aan te passen op basis van de context en onvoorspelbaar te spelen. Dat was de zwakte van Claudico: het systeem had geen problemen met het berekenen van statistische kansen, maar het algoritme struikelde nog over het diferentiëren van de waarde van de kaarten die het in de hand had. Dat zorgde ervoor dat de blufs die Claudico in de einderondes deed vaak doorzichtig waren, iets wat zijn tegenstanders exploiteerden.

Balans

De computerwetenschappers van Carnegie Mellon hebben gepoogd om die voorspelbaarheid weg te werken bij Libratus met de implementatie van een techniek die ze “nested endgame solving” noemen. “Dit maakt het mogelijk voor de bot om ter plekke nieuwe strategieën te berekenen die het beste de acties van de mensen pareren, terwijl het garandeert dat onze strategie gebalanceerd blijft zodat de mensen er niet van kunnen profiteren,” aldus Noam Brown, een van de studenten die meegeholpen heeft om de software te ontwikkelen.

Als Libratus de betere pokeraar blijkt op het einde van het Brains vs. AI-tournooi, dan heeft AI alweer een nieuwe mijlpaal neergezet. Een overwinning in het spel toont aan dat kunstmatige intelligentie ook in situaties waarin het niet over alle informatie bezit de betere beslissingen kan maken, een context die al heel dicht aanleunt bij wat mensen dagelijks moeten doen.