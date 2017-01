Opera heeft de nieuwe webbrowser Neon gelanceerd. Met de beloftevolle tekst “Wat als dit de toekomst van webbrowsing was?” begint Opera aan de uiteenzetting van de verschillende functies van zijn nieuwe browser. Wij gingen met Neon aan de slag en onderzochten of de browser inderdaad een grote toekomst heeft.

Design

Het eerste wat opvalt wanneer je de browser opent, is het design. Neon toont je bureaublad als achtergrond met verschillende cirkelvormige snelkoppelingen er bovenop. Deze bollen kan je vergelijken met de bladwijzers die je in meer klassieke browsers tegenkomt. Neon komt standaard met enkele snelkoppelingen, waaronder Facebook en YouTube. Je kan de bollen eventueel verwijderen door op de ‘x’ te klikken.

In Neon is geen adresbalk terug te vinden. Een klein Google-zoekveld is het enige waarmee je aan de slag kan gaan. Per webpagina die je via de zoekfunctie of een snelkoppeling opent, zal aan de rechterzijde een bol verschijnen, welke je kan vergelijken met tabbladen. Je kan tussen de verschillende pagina’s wisselen door op de bollen te klikken en een webpagina minimaliseren door op zijn cirkel te klikken. Wanneer je één van de bollen aan de rechterzijde naar het midden van de browser sleept, maak je een snelkoppeling voor de pagina.

Op het vlak van design moeten we Opera gelijk geven: de browser ziet er inderdaad futuristisch uit. Enkel jammer dat er bovenaan Neon een traditionele balk wordt gebruikt met een minimaliseer-, maximaliseer- en sluitknop. Moest Opera deze balk verwijderen, zou het plaatje pas echt compleet zijn.

Functies

Behalve een uniek uiterlijk, heeft Neon ook enkele handige functies. Hiervoor kan je aan de linkerzijde van de browser terecht. Met het eerste icoon minimaliseer je een geopende webpagina, waarna je via de zoekfunctie op zoek kunt gaan naar een andere website. Aangezien je hetzelfde resultaat bekomt door op de bol van de webpagina te klikken, lijkt deze knop overbodig.

Wanneer je op de tweede knop klikt, kom je bij de ‘Player’ terecht. Hier komen filmpjes te staan die in de geopende webpagina’s aanwezig zijn, al lijkt deze functie momenteel nog niet volledig te werken. Pas wanneer je een video in zijn pagina hebt gestart (en eventueel gepauzeerd), krijg je het filmpje te zien, met als belangrijke uitzondering filmpjes op YouTube.

De video’s die zijn verschenen in de Player kan je pauzeren en weer starten. Ook is het mogelijk om de video in een apart venster te openen. Hiervoor klik je op het pijlicoon van de desbetreffende video. Standaard wordt een erg klein venster geopend. Je kan de grootte van het venster aanpassen, maar het had handiger geweest moest de standaardgrootte groter zijn.

Screenshots

Via een camera-icoon kom je bij de screenshotfunctie terecht. Teken een rechthoek boven de webpagina die momenteel is geopend en van het deel dat je hebt geselecteerd wordt een foto gemaakt. De screenshots komen automatisch in de galerij terecht, welke je via de voorlaatste knop aan de linkerzijde van Neon kan raadplegen.

Wanneer je op een afbeelding in de ‘Gallery’ klikt, zal de foto vergroot worden weergegeven. Via de galerij kan je eveneens naar de website gaan vanwaar de screenshot afkomstig is. Houd je cursor hiervoor boven de afbeelding en klik op de cirkel die aan de linkerkant verschijnt. Jammer genoeg is het niet duidelijk hoe je de screenshots lokaal kan opslaan.

Conclusie

Met Neon toont Opera enkele leuke ideeën voor moderne browsers. Niet alle functies werken echter al even goed en snel. Je gebruikt Neon dan ook beter niet als hoofdbrowser, maar als leuk extraatje om nieuwe features uit te kunnen proberen. Dit is ook exact waarvoor Opera de browser heeft gemaakt: via Neon kan het bedrijf nieuwe functies uittesten, zonder dat zijn belangrijkste browser problemen gaat vertonen.