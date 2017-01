Wie Windows-Insider is en vandaag al controleerde of er een update was voor Windows 10 Mobile, keek misschien raar op. Windows Central weet namelijk te melden dat er vandaag een update klaarstaat met de mysterieuze naam ‘Localization for English’. Na wat verder onderzoek blijkt het te gaan om Build 14998, de volgende versie die Insiders zullen kunnen testen.

We mogen ervan uitgaan dat het om een menselijke fout gaat. Waarschijnlijk had Microsoft zelfs niet eens de bedoeling deze update uit te brengen, wat de vreemde naamgeving kan verklaren. Een andere mogelijkheid is dat de update nog niet klaar was en nog gefinaliseerd moest worden.

Indien je de update niet ziet verschijnen, is het natuurlijk mogelijk dat Microsoft de fout al heeft rechtgezet. Het is hoe dan ook een goed idee om voorzichtig om te springen met deze update indien het gaat om je toestel dat je dagelijks gebruikt. Het is namelijk niet zeker of de build wel stabiel genoeg is om geen problemen te veroorzaken.