Tien jaar geleden werd de eerste iPhone gelanceerd, welke een doorslaand succes werd. Aan dit grote succes ging echter een hoop werk vooraf. Aan beelden van vroege prototypes van iOS kan je zien hoe Apple op zoek ging naar de beste manier om een telefoon met touchscreen aan te sturen. De basis voor het besturingssysteem dat we nu kennen, werd toen gelegd.

Teams

Volgens een blogpost van SonnyDickson.com zouden twee teams het tegen elkaar hebben opgenomen om het beste besturingssysteem voor de iPhone te creëren. Het eerste team werd geleid door Tony Fadell, de geestelijke vader van de iPod. Hij zou op het idee zijn gekomen om een cirkel op het touchscreen te tonen die je net zoals het Click Wheel van de iPod kon gebruiken.

Aan het stuur van het andere team zou Scott Forstall hebben gestaan, die al met Steve Jobs samenwerkte sinds het computerbedrijf NeXT. Hij plaatste grote knoppen op het scherm. Dit idee vormde uiteindelijk de basis voor het iOS dat we de dag van vandaag kennen.

Emulatie

In een interview met The Verge weerlegt Fadell het verhaal. “Er waren veel verschillende UI-ontwerpen, voor zowel software- als hardware-ontwikkelingen. Het waren concurrerende ideeën, geen teams, en we werkten er allemaal samen aan.”

De prototypes die in het filmpje worden getoond, werden bovendien niet op een eerste versie van de iPhone uitgetest. Met behulp van Director en andere emulatiesoftware probeerden Apple-medewerkers verschillende gebruikersinterfaces uit op een Mac. “Iemand heeft de software naar iPhones overgezet. Ik heb geen idee of het iemand van Apple zelf was. We hebben nooit iets dergelijks gebruikt bij Apple toen we beslissingen aan het nemen waren,” legt Fadell uit.

“Het design en de visie waren zo goed, dat niemand er zich vragen bij stelde”

iPod Video

Verder was het idee van een Click Wheel op een touchscreen oorspronkelijk niet voor de eerste iPhone bedoeld. “We wilden een iPod Video beter laten werken. Het Click Wheel zat in de weg en we wilden het toestel niet groter maken. Wel wilden we een groter scherm op de iPod, vandaar het virtuele Wheel,” aldus Fadell.

Pas daarna was er sprake van een iPhone die erg aan een iPod doet denken, al werd dit toestel niet voorzien van een virtueel, maar fysiek Click Wheel. Het idee werd afgevoerd, omdat het niet mogelijk was om telefoonnummers op te geven met het Click Wheel. “Al de rest werkte, maar een nummer opgeven lukte niet. We probeerden alles, maar niets werkte,” vertelt Fadell.

iOS

Uiteindelijk bleven er twee prototypes voor iOS over. Het ene prototype was gebaseerd op Linux, terwijl het andere een geminimaliseerde versie van OS X was. Nadat duidelijk werd dat de aangepaste versie van OS X niet te zwaar was voor een iPhone, besloot Fadell om verder te bouwen op de software. Niet lang daarna werd duidelijk dat Apple een baanbrekend OS in handen hadden.

“Eenmaal voldoende van de aanraakfuncties werkten op de echte hardware, wisten we dat we een winnend design hadden. Het design en de visie waren zo goed, dat niemand zich er vragen bij stelde,” besluit Fadell.